A patra echipă eliminată din competiția Asia Express 2026. Despre cine este vorba: „Am muncit foarte mult” (VIDEO)

În ediția difuzată pe data de 21 octombrie 2026, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Maurice Munteanu & Connie Preda, Mirela Retegan & Maya și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

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  . Actualizat 22.10.2026, 09:01,  de  Andreea Ilie
Mirela & Maya au părăsit competiția (2)
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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

A patra echipă eliminată din competiția Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 21 octombrie 2026, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Maurice Munteanu & Connie Preda, Mirela Retegan & Maya și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

Concurenții Asia Express au avut parte de misiuni dificile în Wuhan, China, unde au căutat mesaje ascunse, au organizat un picnic pentru localnici și au participat la probe inedite care le-au testat îndemânarea, dar și spiritul de echipă.

O altă provocare a fost interacțiunea cu un automobil inteligent, pe care echipele au trebuit să îl controleze prin comenzi vocale în limba chineză, comenzi ce trebuiau învățate cu ajutorul localnicilor.

Prima echipă care s-a salvat, ajungând prima la Irina Fodor, a fost cea formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au aflat în pericol de eliminare din cauza unei penalizări de 30 de minute pe care au primit-o pentru că nu au respectat regulile unei probe. Cei doi au folosit limba engleză în loc de limba chineză la proba cu automobilul inteligent.

Însă, penalizarea de 30 de minute nu a schimbat ordinea sosirii la Irina, ultima echipă ajunsă fiind cea formată din Mirela Retegan și fiica ei, Maya. Din nefericire pentru acestea, dragonul a fost roșu, astfel că au părăsit competiția.

„Asta este cel mai frumos trofeu cu care plecăm acasă (…) Am muncit foarte mult, eu ca mamă am făcut foarte mulți pași înapoi și am pus fericirea copilului meu înaintea nefericirilor mele. Am știut să prioritizez că eu trebuie să fiu ghid și să îi dau ce are nevoie acum și să nu las pentru când nu o să mai fiu. Și prezența la Asia Express să inspire alți părinți să nu uite că nimic nu este mai important decât copilul pe care te-ai angajat că o să îl ghidezi pentru toată viața mea (…) „, a spus Mirela Retegan, la Asia Express.

Mirela Retegan a mărturisit că dorința fiicei ei de a participa la emisiune a fost cea care a motivat-o să participe la show.

„Dacă eu am trăit această experiență la Asia Express, i se datorează, nu există niciun alt motiv din lume care să mă facă să las toată viața și toată activitatea mea și să vin să trăiesc aici”, a mai spus Mirela Retegan.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 a adus la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, au fost cei 18 curajoși care au pornit pe urmele negustorilor de altădată.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

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Foto: PR

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