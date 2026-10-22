Sandra Mutu, despre fostele soții ale lui Adrian Mutu. Cum se înțelege, de fapt, cu ele: „Nu cred că trebuie să existe competiție”

Sandra Mutu a vorbit deschis despre relația din prezent cu fostele soții ale lui Adrian Mutu, Consuelo Matos Gómez și Alexandra Dinu.

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  . Actualizat 22.10.2026, 10:24,  de  ELLE.ro
Sandra & Adrian Mutu (1)
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Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017. Au împreună un băiat, pe nume Tiago, iar cei doi dezvăluie adesea imagini și detalii despre viața lor de cuplu.

Sandra Mutu, declarații rare despre fostele soții ale lui Adrian Mutu

Povestea dintre Adrian Mutu și soția lui, Sandra, a început în 2014, la aproximativ un an după divorțul fostului fotbalist de Consuelo Matos Gómez. Adrian Mutu a povestit ulterior că o remarcase pe Sandra cu câțiva ani înainte ca relația lor să înceapă, după ce aceasta participase la Miss România.

Până să o întâlnească pe soția lui, antrenorul de fotbal a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario. Între 2005 și 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Sandra Mutu a făcut un pas neașteptat în lumina reflectoarelor și s-a alăturat echipei Antena Stars. Discretă în aparițiile sale publice și obișnuită să fie mai degrabă în spatele poveștilor care au făcut-o cunoscută, Sandra va fi, de această dată, chiar în centrul lor: a intrat în lumea televiziunii și prezintă Retrospectiva Știrilor Antena Stars, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 09:00.

În cadrul unui interviu acordat recent, Sandra Mutu a vorbit deschis despre relația din prezent pe care o are cu fosta soție a lui Adrian Mutu, Consuelo Matos Gómez.

„Cred că maturitatea și faptul că toți am înțeles că cei mai importanți sunt copiii au avut un rol esențial. Nu cred că trebuie să existe competiție sau resentimente atunci când vorbim despre copii. Relația noastră s-a construit în timp și, pentru mine, faptul că putem fi împreună la momente importante pentru copii este un lucru foarte frumos”, a spus Sandra Mutu pentru VIVA!

În timp ce este apropiată cu Consuelo Matos Gómez, Sandra Mutu nu are o relație asemănătoare cu Alexandra Dinu. Actrița și antrenorul de fotbal au fost căsătoriți între 2001 și 2003 și au împreună un băiat, pe nume Mario.

„Foarte bine, dar cu Alexandra nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere. Nu am avut momente împreună. Probabil nici nu au existat ocazii.”

Sandra Mutu, despre un alt copil în familie

Sandra Mutu a vorbit și despre viața de familie și a dezvăluit dacă ea și fostul fotbalist se gândesc să mai aibă un copil. Întrebată dacă își dorește să devină din nou mamă, Sandra a explicat că, cel puțin în prezent, un al doilea copil nu se află în planurile familiei. Ea și Adrian Mutu preferă să își concentreze atenția asupra lui Tiago, care are la rândul său un program solicitant.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu, pentru Click!

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Foto: Instagram

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