10 filme subapreciate în care au jucat actori faimoși

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Nu toate filmele ajung să primească aprecierea și validarea publicului, chiar dacă sunt bune și au o distribuție formată din staruri cunoscute de la Hollywood. Iată câteva filme subapreciate cu actori renumiți:

1. Cops and Robbersons

Filmul Cops and Robbersons surprinde doi polițiști care se mută lângă o familie suburbană pentru a fi cu ochii pe un vecin criminal. Și familia vrea să fie de ajutor în acest caz, însă pare că mai mult va încurca munca detectivului care are experiență și a colegului său tânăr.

2. Superman III

Superman III, care îi are în rolurile principale pe Christopher Reeve și Richard Pryor, urmărește un complot menit să-l doboare pe Superman prin tot felul de mijloace. Povestea a fost apreciată de către fanii Superman, mai ales că actorul Christopher Reeve a interpretat acest personaj în patru filme.

3. Oscar

Sylvester Stallone joacă rolul unui gangster care încearcă să îndeplinească promisiunea pe care i-a făcut-o tatălui său înainte să moară, și anume că va lăsa deoparte viața sa periculoasă și că va ajunge un om de afaceri cinstit. Totuși, drumul său nu este simplu și are parte de mai multe obstacole.

4. Titan AE

Drew Barrymore, Matt Damon și Bill Pullman și-au împrumutat vocile pentru personajele din animația Titan AE. Acțiunea filmului se petrece într-un viitor în care Pământul a fost distrus de niște extratereștii care poartă numele de Drej.

5. Amos & Andrew

Amos & Andrew îi are ca protagoniști pe Nicolas Cage și Samuel L. Jackson. Andrew e un autor care merge la casa lui de vacanță de pe o insulă mică. Dar, atunci când începe o neînțelegere între localnici, e chemată poliția și are loc un schimb de focuri.

6. Mindhunters

Din distribuția filmului Mindhunters fac parte Val Kilmer, Johnny Lee Miller, Christian Slater și LL Cool J. În această peliculă, stagiarii din cadrul unui program de profilare psihologică al FBI pun în practică ceea ce au învățat după ce află că în jurul lor se află un criminal.

7. Guarding Tess

În Guarding Tess, Nicolas Cage l-a interpretat pe Doug Chesnic, un agent al Serviciului Secret care a încheiat mandatul de responsabil pentru protejarea lui Tess Carlisle, văduva unui fost președinte al SUA. Deși nu se înțeleg absolut deloc și se contrazic frecvent, atunci când află de un complot împotriva ei, vrea să o salveze.

8. Striking Distance

Bruce Willis îl joacă în filmul Striking Distance pe Tom Hardy, un polițist care crede că un criminal în serie din orașul său este, de fapt, un ofițer de poliție. Așa că, începe o investigație pe cont propriu alături de noua lui parteneră, interpretată de Sarah Jessica Parker.

9. Jack Frost

Filmul Jack Frost cu Michael Keaton în rol principal spune povestea unui băiețel, al cărui tată moare într-un accident de mașină. El este puternic afectat de pierderea lui, însă tatăl lui reînvie sub forma unui om de zăpadă. Nu seamănă cu celelalte filme clasice de Crăciun, iar asta îl face special.

10. Bicentennial Man

Filmul Bicentennial Man regizat de Chris Columb e inspirat după celebra poveste a lui Isaac Asimov. În această peliculă, îl vedem pe Robin Williams interpretându-l pe Andrew, un robot care e programat să facă diverse sarcini. Dar Andrew nu este un simplu robot pentru că el are o imaginație bogată, e creativ și trece prin diferite emoții. Filmul nu a avut o strategie de marketing grozavă, așa că nu a fost urmărit de prea mulți oameni. Cu toate astea, prezintă o poveste înduioșătoare.

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Foto: PR

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