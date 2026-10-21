Blue Ivy, fiica lui Beyoncé, a atras toate privirile la un eveniment din Houston. Ce detaliu a surprins în imaginile cu adolescenta în vârstă de 14 ani

Blue Ivy, fiica cea mare a lui Beyoncé și Jay-Z, a avut o apariție publică rară alături de mama și sora sa mai mică, Rumi, la un eveniment organizat în Houston.

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  de  ELLE
Blue Ivy, fiica lui Beyoncé, a atras toate privirile la un eveniment din Houston. Ce detaliu a surprins în imaginile cu adolescenta în vârstă de 14 ani

Beyoncé, în vârstă de 45 de ani, a participat în Houston, Texas, la inaugurarea Knowles-Rowland House, un centru destinat persoanelor fără adăpost. Artista a fost însoțită de cele două fiice ale sale, Blue Ivy, în vârstă de 14 ani, și Rumi, de nouă ani.

Potrivit Page Six, evenimentul a marcat prima apariție publică a lui Blue Ivy după mai multe luni, iar adolescenta a atras atenția și prin faptul că este acum mai înaltă decât celebra sa mamă. Pentru această ocazie, Blue Ivy a ales o ținută casual, formată dintr-un tricou sport, jeanși și pantofi cu toc. Beyoncé a purtat o rochie bej, în timp ce Rumi a optat pentru o rochie neagră, un cardigan și pantofi sport.

Cele trei au urcat împreună pe scenă pentru ceremonia de inaugurare, alături de Tina Knowles, mama artistei, și de Kelly Rowland, fosta sa colegă din Destiny’s Child. Nu se știe dacă Jay-Z, soțul cântăreței, și fiul lor, Sir, în vârstă de nouă ani, au fost prezenți la eveniment.

Knowles-Rowland House are o semnificație aparte pentru Beyoncé și Kelly Rowland. Clădirea a fost inaugurată inițial în 1999, sub numele Knowles-Rowland Center for Youth, și a funcționat ca sală de sport și centru pentru tineri. După ce a fost afectată de uraganul Harvey, în 2017, și de un incendiu produs în 2021, aceasta a fost transformată într-un complex cu 31 de locuințe destinate persoanelor fără adăpost, care beneficiază și de servicii de sprijin.

În timp ce frații săi mai mici apar rareori în public, Blue Ivy, născută în ianuarie 2012, este tot mai prezentă la evenimente importante. Anul acesta, adolescenta și-a făcut debutul la Met Gala, în luna mai, alături de mama sa, iar în februarie a participat la Super Bowl împreună cu tatăl ei, în vârstă de 56 de ani.

În aprilie, Blue Ivy a fost fotografiată la cumpărături în Paris, purtând un tricou imprimat cu propriul chip. Două luni mai târziu, adolescenta a fost surprinsă în New York, cu o coafură inspirată de stilul mamei sale.

Dincolo de aparițiile sale publice, Blue Ivy pare să fi moștenit și talentul muzical al părinților. În luna iulie, aceasta a avut o apariție-surpriză la concertul susținut de Jay-Z pe Yankee Stadium, organizat pentru a celebra 30 de ani de la lansarea albumului „Reasonable Doubt”. Adolescenta a cântat la pian în timp ce rapperul, al cărui nume real este Shawn Carter, interpreta piesa „Feelin’ It”, lansată în 1996.

Într-un interviu acordat revistei GQ în luna martie, Jay-Z a vorbit despre talentul muzical al fiicei sale și despre abilitățile sale la pian.

„Are auz absolut. Dacă aude o melodie, spune: ‘Mai pune-o o dată’, iar apoi învață singură să o cânte. Asta înseamnă pur și simplu talent”, a declarat artistul.

Jay-Z a glumit și că, în viitor, el și Beyoncé nu vor mai reuși „să o dea jos de pe scenă” pe fiica lor.

De altfel, Blue Ivy are deja experiență pe scenă, după ce a participat în calitate de dansatoare la turneele „Renaissance” și „Cowboy Carter” ale mamei sale.

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Foto: Getty, Profimedia

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