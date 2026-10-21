Prin ce schimbări trece Ilinca Vandici în sarcină. Vedeta, sinceră privind starea de sănătate

Ilinca Vandici se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și le împărtășește urmăritorilor experiențele din această perioadă.

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  . Actualizat 21.10.2026, 12:24,  de  ELLE.ro
Ilinca Vandici însărcinată
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Ilinca Vandici traversează o perioadă specială din viața sa, după ce a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară. Prezentatoarea TV le arată urmăritorilor cum decurge sarcina și nu ezită să vorbească, inclusiv cu umor, despre schimbările pe care le observă.

Ilinca Vandici, schimbări în sarcină

Vedeta în vârstă de 40 de ani mai are un băiețel din căsnicia anterioară, iar acum așteaptă un copil alături de actualul partener. De când a făcut publică vestea sarcinii, Ilinca Vandici a început să împărtășească mai des imagini din viața personală, inclusiv fotografii în care își etalează burtica.

Recent, prezentatoarea TV a publicat un videoclip în care a ilustrat, într-o manieră amuzantă, una dintre dificultățile cu care se confruntă în această perioadă: somnolența.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Ilinca Vandici sugerează că nevoia de odihnă o însoțește aproape permanent, indiferent de activitățile pe care încearcă să le desfășoare. În loc să se plângă de această stare, vedeta a preferat să facă haz de situație și să le prezinte urmăritorilor o imagine autentică a vieții de viitoare mamă.

Oboseala accentuată și somnolența sunt frecvente în timpul sarcinii, în special în primul trimestru, când organismul trece prin numeroase schimbări hormonale.

„Planul zilei: să fiu productivă. Planul bebelușului: să dormim. Ghici cine câștigă?”, a scris Ilinca Vandici alături de clip.

Ilinca Vandici, imagini cu burtica de gravidă

Vedeta a ales să marcheze momentul într-o manieră amuzantă. În locul unei postări clasice despre evoluția sarcinii, Ilinca Vandici a realizat un videoclip-pamflet inspirat de schimbările pe care le observă în această perioadă. În imagini, prezentatoarea vorbește cu umor despre faptul că memoria a început să îi joace feste și că nu mai reține lucrurile la fel de ușor ca înainte. Totodată, ținuta purtată de aceasta îi evidențiază burtica de gravidă.

Alături de videoclip, Ilinca Vandici a publicat și un mesaj scurt prin care a continuat gluma despre schimbările aduse de sarcină.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele.”, a scris Ilinca pe Instagram.

Ilinca Vandici, vacanță la New York după anunțul sarcinii

Prezentatoarea emisiunii „Follow Us” profită de timpul petrecut în Statele Unite și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre momentele călătoriei. Ilinca Vandici a vizitat mai multe locuri emblematice din New York și s-a fotografiat inclusiv pe celebrul Brooklyn Bridge.

În imaginile publicate în mediul online, sarcina prezentatoarei este încă foarte puțin vizibilă, detaliu remarcat imediat de urmăritorii săi. „Unde este burtica?”, a întrebat una dintre admiratoarele vedetei în secțiunea de comentarii. Ilinca nu a oferit alte detalii despre sarcină cu această ocazie, preferând să își însoțească fotografiile din New York de un mesaj despre atmosfera metropolei americane.

„Printre luminile orașului care nu doarme”, a scris prezentatoarea alături de imaginile din vacanță.

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Foto: Instagram

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