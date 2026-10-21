Comportamente din mediul online pe care le interpretezi drept interes amoros, dar au alte explicații

Dinamica din online a devenit atât de normală, dar atât de înșelătoare încât uiți că proba finală e cea din viața reală.

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  de  Cristescu Catalina
Comportamente din mediul online pe care le interpretezi drept interes amoros, dar au alte explicații

Îți apreciază aproape toate fotografiile, îți scrie la story-uri sau le vizualizează fără să rateze unul, îți trimite meme-uri. Așa că începi să te întrebi dacă nu cumva încearcă să îți transmită ceva. În fond, de ce ar acorda atât de multă atenție activității tale online dacă nu ar exista un interes anume? Uneori, însă, comportamentele digitale pe care le interpretezi drept flirt au explicații mult mai puțin romantice. În mediul online, unde îți lipsesc tonul vocii, limbajul trupului, efortul palpabil de a te cunoaște și a te integra în universul său, devine foarte ușor să completezi golurile cu propriile scenarii și speranțe despre o relație ca-n filme. Iar când cineva îți place deja, gesturile sale ambigue pot căpăta o semnificație pe care, în alte circumstanțe, nu le-ai atribui-o.

Un like la poze…

… nu înseamnă automat că încearcă să îți atragă atenția. Mai ales dacă nu interacționați prea mult în viața reală, nu te invită în oraș, un like poate însemna pur și simplu că îi place fotografia, că este obișnuit să interacționeze cu postările prietenilor sau că folosește foarte activ rețelele sociale. Nu orice gest de apreciere ascunde o intenție romantică. Contează mai degrabă dacă atenția respectivă este însoțită de inițiativă, conversații autentice și interes pentru tine dincolo de ceea ce publici online.

Nu ratează un story

Faptul că cineva îți vede foarte repede conținutul postat pentru 24 de ore poate avea legătură cu momentul în care intră pe platformă, cu timpul petrecut online sau cu modul în care îi sunt afișate postările. Vizualizarea unui story nu presupune neapărat o decizie conștientă de a te căuta. Iar verificarea repetată a listei celor care ți-au văzut postările îți poate amplifica preocuparea pentru un gest care, în sine, spune foarte puțin.

Un comentariu la o fotografie…

… o glumă sau o melodie pot părea pretextul perfect pentru a începe o discuție. Dacă persoana respectivă reacționează frecvent la conținutul tău, dar conversațiile se sting repede, poate apărea interpretarea care întreține scenariile cum că e un bărbat timid sau că așteaptă să faci tu următorul pas ori mai mult deoarece este nesigur. Dar poate că îi place să socializeze spontan, reacționează doar pentru că subiectul îi stârnește interesul sau nu își dorește o conversație mai amplă. Uneori, oamenii inițiază interacțiuni fără să aibă o intenție clară în spatele lor. Nu trebuie să presupui automat că lipsa de continuitate ascunde emoții puternice cărora nu le poate face față. E necesar să existe interes reciproc, să contribuie și el la evoluția conversației, să îți pună întrebări, să caute ocazii de a vorbi cu tine.

Mesaje aparent subtile

O melodie despre atracție, un meme despre relații, un videoclip despre debutul în cuplu, materiale postate și care alimentează povestea romantică din mintea ta. Oare a ales acel conținut special pentru tine? Încearcă să îți comunice ceva pentru care îi lipsește curajul să-ți spună direct? Poate că persoana respectivă s-a amuzat, s-a identificat cu mesajul, i s-a părut util a fi împărtășit. În loc să analizezi fiecare postare ca pe un cod secret, privește-l în contextul dinamicii voastre și al modului în care persoana respectivă interacționează în general cu tine.

Mesaje private despre aspecte personale

Conversațiile despre frici, nemulțumiri, experiențe dificile sau probleme de familie îți pot crea senzația unei conexiuni emoționale profunde. Totuși, vulnerabilitatea nu este același lucru cu atracția romantică. Poate avea încredere în tine ca prietenă, poate fi o persoană comunicativă sau poate traversa o perioadă în care pur și simplu are nevoie de sprijin, iar pe moment îl caută la tine.

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Foto: PR

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