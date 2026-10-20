20 de ani. 20% reducere. 20 de zile.

Mindway sărbătorește 20 de ani cu 20% reducere la toate programele ELLE Education by Mindway.
Timp de 20 de ani, Mindway a format noua generație de profesioniști din domeniile modei, luxului, designului și comunicării.
Pentru a sărbători această etapă importantă, ELLE Education by Mindway oferă o reducere de 20% la toate programele sale pentru anul academic 2027.
Timp de doar 20 de zile, între 20 octombrie și 8 noiembrie, viitorii profesioniști au ocazia de a face următorul pas către o carieră în industriile creative.
Indiferent dacă își doresc să își dezvolte expertiza, să exploreze o nouă direcție în carieră sau să își transforme pasiunea într-o profesie, această ofertă pe durată limitată reprezintă o oportunitate excelentă de a investi în viitorul lor.
Dacă îți dorești să te specializezi în industriile creative, acesta este momentul tău
Ofertă valabilă în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie 2026. Se aplică termeni și condiții
Colectiva F-SIDES continuă proiectul Film RemiX în octombrie și noiembrie cu patru remixări de filme prin performance realizate de Anca Munteanu, Manic Pixie & Armita, Sofia Zadar și Arjo Shashankay, la București și la Timișoara.+ Mai multe