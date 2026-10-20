20 de ani. 20% reducere. 20 de zile.

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Timp de 20 de ani, Mindway a format noua generație de profesioniști din domeniile modei, luxului, designului și comunicării.

Pentru a sărbători această etapă importantă, ELLE Education by Mindway oferă o reducere de 20% la toate programele sale pentru anul academic 2027.

Timp de doar 20 de zile, între 20 octombrie și 8 noiembrie, viitorii profesioniști au ocazia de a face următorul pas către o carieră în industriile creative.

Indiferent dacă își doresc să își dezvolte expertiza, să exploreze o nouă direcție în carieră sau să își transforme pasiunea într-o profesie, această ofertă pe durată limitată reprezintă o oportunitate excelentă de a investi în viitorul lor.

Dacă îți dorești să te specializezi în industriile creative, acesta este momentul tău

Ofertă valabilă în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie 2026. Se aplică termeni și condiții

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