În grupul tău de prieteni e multă dramă sau manipulare? Cum asta ar putea să-ți afecteze relația

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Prietenii îți pot oferi sprijin, siguranță și sentimentul că aparții unui grup. Dar ce se întâmplă când relațiile de prietenie sunt marcate de conflicte permanente, jocuri de putere, gelozie, dramă sau manipulare? Fără să îți dai seama, poți ajunge să aduci în cuplu tipare relaționale care îți afectează intimitatea, încrederea și felul în care te raportezi la partener.

Drama ca normalitate

Dacă în grupul tău de prieteni există frecvent certuri, împăcări spectaculoase, alianțe temporare și discuții purtate pe la spatele celorlalți, poți ajunge să percepi acest climat drept ceva firesc. Te obișnuiești să analizezi fiecare replică, să cauți sensuri ascunse și să te întrebi cine este de partea cui. Iar apoi transferi această perspectivă asupra relației tale. Poți interpreta un moment de retragere al partenerului ca pe o respingere, o neînțelegere banală ca pe un semn că relația este în pericol sau o diferență de opinie drept o luptă pentru putere. În loc să privești conflictul ca pe o situație care poate fi rezolvată prin dialog, începi să îl tratezi ca pe o amenințare. Iar mai departe să îți fie afectată capacitatea de a construi o relație în care te simți în siguranță.

Mai multă neîncredere în partener

Ai prietene care îți analizează constant relația, îți pun la îndoială alegerile sau îți sugerează că partenerul tău are intenții ascunse? Sigur, uneori pot avea observații pertinente, mai ales dacă remarcă un comportament nepotrivit. Alteori, propriile lor experiențe negative, nesiguranțe sau frustrări le pot influența perspectiva. Dacă le ceri mereu părerea înainte să discuți cu partenerul, poți să construiești o versiune a relației tale bazată mai mult pe interpretările celorlalți decât pe experiența ta directă, și nu e o relație în doi, ci între mai multe persoane. Fă diferența între un semnal de alarmă concret și o presupunere. Ascultă oamenii în care ai încredere, dar verifică dacă sfaturile lor țin cont de realitatea relației tale. Nu orice dezacord este o dovadă de incompatibilitate și nu orice greșeală a partenerului ascunde o intenție negativă.

Le copiezi strategiile

Dacă ești obișnuită să vezi în jurul tău oameni care obțin ceea ce vor prin învinovățire, prin tăcerea ca pedeapsă, victimizare sau amenințări cu retragerea afecțiunii, poți prelua unele dintre aceste comportamente. Poate că nu spui direct ceea ce te deranjează, ci aștepți ca partenerul să ghicească. Poate că te retragi pentru a-l face să se simtă vinovat sau îi amintești de greșelile de acum luni sau ani pentru a câștiga o dispută. Observă ce faci atunci când te simți rănită, nesigură sau ignorată, ce câștigi dar și ce pierzi apelând la acele modalități nesănătoase de a face față.

Competiția

În grupurile în care există multă comparație, gelozie sau nevoie de validare, relațiile romantice pot deveni un motiv de rivalitate. Cine are partenerul mai atent, cine primește cele mai scumpe cadouri, cine pleacă în cele mai frumoase vacanțe sau cine pare mai fericită? Când îți evaluezi relația raportându-te la experiențele prietenelor tale, poți ajunge să îi ceri partenerului lucruri care nu reflectă neapărat nevoile tale reale, ci dorința de a demonstra ceva grupului. Nu te mai întrebi dacă ești fericită, ci dacă relația ta arată suficient de bine din exterior. Și riști să ignori tocmai lucrurile care contează, respectul, disponibilitatea, sprijinul reciproc, valorile voastre comune.

Foto: PR

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