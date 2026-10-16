Evenimente conexe în ediția din acest an a Festivalului Național de Teatru

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Ediția cu numărul 36 a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, care se va desfășura la București între 16 și 25 octombrie 2026, cuprinde, pe lângă spectacolele din secțiunea principală desfășurată cu tema […] perfect uman, un număr important de evenimente conexe, acestea completând valoarea artei scenice, prin dialogul între artiști sau între artiști și spectatori.

Publicul festivalului va beneficia, ca la edițiile precedente, de spectacole radiofonice (On Air), spectacole TV, spectacole-lectură, de modulul FNT Educațional, precum și de FNT în dialog INTERNAȚIONAL, de Maratonul lansărilor de carte, de expoziții și instalații, de diverse alte întâlniri și dezbateri.

Ca noutate, menționăm FNT TECH LAB – sneak peek (ediție pilot) – întâlnire-dezbatere cu și despre oamenii care fac spectacolul posibil. Acest eveniment este dedicat profesioniștilor din culisele teatrului: tehnicieni, mașiniști, regizori tehnici etc. Regizorul de teatru Șerban Fleancu, coordonator tehnic la AEUB – Arte și evenimente urbane București, cel care va coordona evenimentul în festival, spune despre însemnătatea FNT TECH LAB – sneak peek:

„Gândit ca un spațiu de întâlnire, învățare practică și schimb de experiență, evenimentul își propune să aducă împreună o comunitate profesională care are rareori ocazia să se întâlnească și să vorbească despre propria meserie. În dialog cu tema acestei ediții FNT, […]perfect uman, FNT Tech Lab aduce în discuție relația dintre om și tehnologie. Prima ediție își propune să fie (…) un prim pas către o comunitate tehnică mai conectată și către un domeniu profesional care începe să vorbească despre propria identitate (…). Vrem, totodată, să înțelegem cum evoluează meseriile tehnice în lume și ce putem învăța din experiența altor comunități profesionale.”

Evenimentul urmărește și colectarea primelor răspunsuri pentru dezvoltarea unei ediții extinse în 2027. Întâlnirea-dezbatere FNT TECH LAB – sneak peek va avea loc în data de 21 octombrie, între orele 14:00 și 18:00, la ARCUB, Sala Studio. Detalii: https://fnt.ro/2026/fnt-tech-lab-sneak-peek/

Modulul Spectacole-lectură în FNT a ajuns la a cincea ediție anul acesta. Șase titluri sunt programate la Sala Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, de la ora 16:00 (programul complet pe zile). După fiecare spectacol va urma o discuție cu publicul. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Pe întreaga perioadă a Festivalului Național de Teatru, în cadrul FNT On Air, Teatrul Național Radiofonic a programat 30 de spectacole de teatru radiofonic. Acestea sunt difuzate On Air pe Radio România Cultural, Radio România Actualități și pe Teatrul Național Radiofonic. O audiție cu public însă va avea loc pe data de 22 octombrie, de la ora 15:00, la UNITER (parter), Restaurant Savart: „Când ești fericit, lovește primul” de Tatiana Țîbuleac, dramatizarea și adaptarea radiofonică Magda Duțu, regia Petru Hadârcă. În același spațiu, va avea loc pe data de 23 octombrie, ora 15:00, evenimentul „Cea mai fericită zi din an” – o discuție cu echipa producției radiofonice „Raiul pe pământ” de Alexandra Felseghi, regia Andrei Măjeri, moderată de Oana Cristea Grigorescu. Detalii: https://fnt.ro/2026/cea-mai-fericita-zi-din-an/

În acest an, TVR aduce în FNT opt spectacole de teatru TV, difuzate pe TVR1 și TVR Cultural.

În ultima zi de FNT, publicul este invitat și la un maraton teatral: șase proiecții de teatru TV, între orele 10:00 și 21:30, la Sala Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale'”din București. Vor putea fi urmărite spectacole înregistrate, difuzate și incluse în Arhiva TVR în 2025. Producător – Redacția Film Teatru a TVR. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile (Detalii: https://fnt.ro/2026/maraton-teatral-6-proiectii-de-teatru-tv/)

La FNT36, în cadrul Studio FNT by Cinemaraton zilnic de la ora 20:00, se vor transmite povești teatrale cu artiști din festival (podcasturi), pe www.fnt.ro, Social Media FNT&UNITER, Cinemaraton&Cinemaraton Plus

Continuă în acest an în FNT Maratonul lansărilor de carte, organizat de UNITER și Librăria Cărturești (sâmbăta și duminica) în zilele de 17, 18, 24 și 25 octombrie, de la ora 11:00, la Modul Cărturești din strada Academiei nr. 18-20. Vor fi aduse în atenția publicului aproximativ 40 de titluri, prezentate de autori, editori sau artiști de teatru. Titlurile pot fi găsite: https://fnt.ro/2026/tag/maratonul-lansarilor-de-carte/

Patru expoziții vor putea fi văzute în FNT36. Pe întreaga perioadă a festivalului, în Foaierul Sălii Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, va putea fi vizitată expoziția de fotografie de Silviu Purcărete, intitulată POZE. Sunt 20 de panouri și acestea însoțesc lansarea albumului „POZE' al lui Silviu Purcărete, apărut la Editura Charmides și care va fi lansat în FNT pe data de 17 octombrie, ora 12:30, la Modul Cărturești din strada Academiei nr. 18-20. Detalii despre lansare: https://fnt.ro/2026/poze-2/. Curator al acestei expoziții – Tudor Haschke-Marinescu. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Programul de vizitare a expoziției: luni – duminică, 13:00-19:00. Detalii despre expoziție: https://fnt.ro/2026/poze/

Expoziția „Scena.ro la 18 ani. O arhivă în timp real”, eveniment găzduit în FNT, va fi deschisă publicului între 16 și 25 octombrie, la ARCUB, Sala Atelier (programul de vizitare luni – vineri, 12:00-20:00). Despre eveniment: https://fnt.ro/2026/scena-ro-la-18-ani-o-arhiva-in-timp-real/

Expoziția urmărește activarea unui „depozit de idei' publicat în aproape două decenii în paginile revistei Scena.ro și documentează acest parcurs cu accent pe importanța păstrării memoriei teatrului românesc, care a evoluat și evoluează umăr la umăr cu memoria unei societăți în schimbare. Curator – Cristina Modreanu. Deschiderea oficială a expoziției va fi marcată de alt eveniment găzduit în FNT – dezbaterea „Scena ca laborator” (sâmbătă, 17 octombrie, ora 11:00 – ARCUB, Sala Atelier), moderată de Cristina Modreanu, redactoare-șefă a revistei Scena.ro. Detalii: https://fnt.ro/2026/scena-ca-laborator/

În FNT este găzduită și expoziția de fotografie documentară Norman Manea 90, care va avea vernisajul pe data de 16 octombrie, ora 17:00, la Muzeul Național al Literaturii Române (str. Nicolae Crețulescu, nr. 8). Evenimentul este prilejuit de împlinirea a 90 de ani de viață ai ilustrului cărturar Norman Manea. Detalii: https://fnt.ro/2026/norman-manea-90/

Modulul FNT în dialog INTERNAȚIONAL include instalația sonoră Democracy is fun! – Echoes: 18-25 octombrie, ​Teatrul Odeon, foaierul Sălii Studio (program de vizitare 17:00-19:00). Instalația sonoră a fost invitată în cooperare cu Forumul Cultural Austriac în programul #ATent. Aceasta este o instalație audio-video cu patru elemente: „Frecvența Mann” de Octav Avramescu și Dan Vasile (Goethe-Institut); „Uvertură la Demoni” de Ilinca Stihi (Asociația ART ICS); „Baudelaire Calling' de Kollektiv Weiter – Alexandra Pâzgu, Florian Kmet, Roman Blumenschein (Forumul Cultural Austriac) și „Democracy is fun – Echoes”, eseu video de Holger Lang (Forumul Cultural Austriac). Într-o epocă în care sunetul este profund modificat și utilizat și ca instrument de dezinformare, artiști din Austria și România regândesc modurile în care se realizează ficțiunea sonoră. Cele trei producții audio prezente în instalație abordează frontal teme sociale de stringentă actualitate. „Democracy is fun – Echoes”, o producție video lipsită de coloană sonoră, prezintă contextul în care cele trei instalații sonore au fost prezentate, în premieră, într-un concept comun. Proiectul „Democrația e faină! A demokrácia szórakoztató! Democracy is Fun!' a avut loc la Fabrica de Țigarete din Sfântu Gheorghe, în 2025. Detalii: https://fnt.ro/2026/democracy-is-fun-echoes/

Alt eveniment FNT în dialog INTERNAȚIONAL va avea loc pe data de 22 octombrie, ora 21:00, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură: „Bachmann Reloaded”, performance-concert produs de Forumul Cultural Austriac și recomandat de Goethe-Institut. Mai pot fi găsite bilete aici: https://fnt.ro/2026/bachmann-reloaded/

Pornind de la povestirea „Undine geht/ Undine pleacă” de Ingeborg Bachmann, artiștii Susanne Kubelka și Dirk Schilling au creat un spectacol aclamat de public, care îmbină voce, chitară electrică, bas, tobe și pian, subliniind muzicalitatea limbajului poetei și punându-i textele atemporale într-un dialog direct cu prezentul.

FNT în dialog INTERNAȚIONAL propune și o întâlnire a studenților UNATC cu autoarea dramatică Miriam Unterthiner, cu tema „Teatrul spune adevărul. Cuvinte pentru ceea ce nu poate fi rostit cu voce tare”, care va avea loc pe data de 23 octombrie, ora 15:00 – FNT&BSB Academic HUB (Str. Academiei, nr. 18-20). Miriam Unterthiner va discuta despre modul în care își creează textele, care disecă problematici actuale, precum percepția colaboraționismului și banalizarea lui în cel de-al Doilea Război Mondial, dar și despre statutul tinerelor femei în comunități marginale. Baza de lucru va fi textul dramatic al autoarei „Blutbrot / Pâine de sânge”. Întâlnirea, găzduită de FNT36, a fost propusă și susținută de Forumul Cultural Austriac, în programul #ATent. Tema – #ATent la societatea de azi și la problemele ei, față în față cu trecutul.

(Detalii: https://fnt.ro/2026/teatrul-spune-adevarul-cuvinte-pentru-ceea-ce-nu-poate-fi-rostit-cu-voce-tare/)

Modulul FNT Educațional, ajuns la a V-a ediție, se desfășoară cu tema „Spațiu esențial de expunere a procesului de educație prin teatru” (curator: criticul de teatru și dramaturga Mihaela Michailov). Inițiat în anul 2022, modulul este „un pilon reprezentativ pentru direcția pedagogică a Festivalului Național de Teatru, o direcție mai importantă astăzi decât oricând.” În 2026, FNT Educațional este structurat pe axe interconectate. Prima dintre ele – FNT Educațional în teatre – are în centru categorii de vârstă ignorate (12-14 ani și 14-16 ani), de obicei, de repertoriile teatrelor, dar esențiale în procesul de educație continuă prin teatru. Pentru aceste categorii se vor juca în teatre și în licee bucureștene patru spectacole. FNT Educațional. Conferință – a doua axă – are în prim-plan organizarea unei conferințe internaționale care își propune să exploreze cadre de intervenție și forme participative de educație prin teatru. Rolul acestei conferințe este de a defini strategii educaționale locale și internaționale care pot genera practici noi și care pot, totodată, inspira artiști și artiste în demersurile lor.

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 10:30, Sala Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București va găzdui conferința-întâlnire „Materia TEATRU. Educație transformatoare”. Invitații conferinței sunt Matias Hilmar Iversen (Norvegia), Maria Babicka-Janiszewska (Polonia), Éva Adorján (Germania), Kyriaki Argyrou (Cipru), alături de Radu Apostol (Centrul de Teatru Educațional Replika), Andreea Jicman, Bogdana Darie, Romina Boldașu (UNATC), Tünde Kocsis (Teatrul Maghiar de Stat Cluj) și Mihaela Michailov, curatoarea modulului FNT Educațional. Evenimentul este sprijinit de Kulturtanken, Ambasada Regală a Norvegiei la București, Goethe-Institut București, Institutul Polonez din București. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Conferința își propune să exploreze cadre de intervenție și forme participative de educație prin teatru din Norvegia, Polonia, Germania, Cipru și România. Prezentările invitaților vor descrie modul în care teatrul funcționează ca instrument educațional transformator în țările lor pentru a informa și inspira pedagogi-artiști din România în practica lor. Detalii: https://fnt.ro/2026/materia-teatru-educatie-transformatoare/

FNT Educațional în școli și licee – a treia axă – se concentrează pe două ateliere dedicate elevilor cu vârste între 8 și 13 ani. Un prim atelier interactiv de tehnologie teatrală pentru liceeni – STAGEBOX (lighting, video și sound design, atelier realizat în parteneriat cu Bienala de Scenografie București), coordonat de Adrian Damian, va avea loc în perioada 19-23 octombrie la Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București. Pornind de la adaptarea unor povești clasice, Eliza Păuna va susține un atelier de scriere creativă denumit sugestiv „Când povestea e greșită”, desfășurat la Școala Gimnazială nr. 162, București, în perioada 19-22 octombrie. În cadrul atelierului, Eliza Păuna va prezenta un scurt moment din spectacolul „POVESTEA REGELUI LEAR. O poveste pentru părinții care nu ascultă de copii', regia Ramona Iacob, producție a Teatrului GONG din Sibiu. (Detalii despre modulul FNT Educațional: https://fnt.ro/2026/fnt-educational/).

Pe 22 și 23 octombrie, în Sala Mică a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, va avea loc Forumul Artelor și Dizabilității, organizat cu tema „De la scenă la cadru național” de către EUNIC Cluster România în colaborare cu Festivalul Național de Teatru. Forumul atribuie artelor spectacolului rolul de promotor al accesibilității și incluziunii pentru întreg sectorul cultural și aduce împreună profesioniști din domeniul artelor, advocacy-ului, educației și politicilor publice – atât din România, cât și din Europa. Evenimentul propune un spațiu pentru dialog, în care să fie împărtășite experiențe, construite conexiuni. Forumul Artelor și Dizabilității este un eveniment în cadrul Access Constellation: Co-creating Inclusive Cultural Futures, un proiect al EUNIC România, susținut prin EUNIC Cluster Fund 2026. Și-au anunțat participarea invitați din Marea Britanie, Spania, Franța, Germania, Polonia, România.

Detalii: https://fnt.ro/2026/forumul-artelor-si-dizabilitatii-de-la-scena-la-cadru-national/

Amintim și discuția „Noua melodramă (?) – muzică și emoții în teatrul de azi” (FNT Talks), care va avea loc vineri, 23 octombrie, ora 11:00 – FNT&BSB Academic HUB (str. Academiei nr. 18–20). Moderatorul Sebastian-vlad Popa, curator FNT36, îi va avea invitați pe: Bogdan Tănase – critic literar și critic de teatru, lector la Facultatea de Litere; Vlad Alexandrescu – profesor universitar, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, istoric al ideilor. Tema propusă spre discuție este incitantă. Detalii: https://fnt.ro/2026/noua-melodrama-muzica-si-emotii-in-teatrul-de-azi/

Programul include și un eveniment organizat de Centrul Român ITI-UNITER: Întâlnirile Consiliului Regional European (European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru, oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului (22 și 23 octombrie). ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.

O discuție (FNT Talks) va avea loc pe data de 21 octombrie, ora 11:00 – FNT&BSB Academic HUB (Str. Academiei nr. 18-20) cu tema „CULTURĂ & TURISM – împreună în dezvoltarea durabilă a Bucureștiului”. Acest eveniment este susținut de FIHR – Federația Industriei Hoteliere din România. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

În cadrul FNT Talks sunt programate și alte întâlniri și dezbateri. Pe data de 19 octombrie, ora 15:00, la FNT&BSB Academic HUB (Str. Academiei, nr. 18-20) va avea loc dezbaterea „Reprezentarea queer în artele spectacolului românesc”, moderată de regizorul Eugen Jebeleanu, președinte ACCEPT. O discuție despre cine apare pe scenă, cine privește din sală și cum se transformă artele spectacolului atunci când experiențele queer nu mai sunt doar reprezentate, ci și asumate de cei care le trăiesc. Detalii: https://fnt.ro/2026/reprezentarea-queer-in-artele-spectacolului-romanesc/

În același spațiu din strada Academiei, nr. 18-20, va avea loc joi, 22 octombrie, ora 11:00, dezbaterea „Sectorul cultural independent: mecanisme de finanțare și dezvoltare”, moderată de criticul de teatru Iulia Popovici. Evenimentul este organizat de FNT36 și UNITER, în parteneriat cu Asociația Teatrelor Independente – ATI. Panelul propus de ATI deschide o discuție despre dezvoltarea unor mecanisme de finanțare operațională și multianuală pentru organizațiile și spațiile culturale independente din România. Discuția va aduce împreună reprezentanți ai sectorului independent din mai multe orașe și reprezentanți ai instituțiilor care construiesc, administrează sau pot influența cadrul de finanțare culturală. Printre temele întâlnirii se numără limitele finanțării exclusiv pe proiecte, ce presupune concret finanțarea operațională, ce mecanisme ar putea fi dezvoltate în România, rolul AFCN, al Ministerului Culturii și al autorităților publice, precum și modificările administrative sau legislative necesare.

Detalii: https://fnt.ro/2026/sectorul-cultural-independent-mecanisme-de-finantare-si-dezvoltare/

Ediția a 36-a a Festivalului Național de Teatru, program permanent al UNITER – unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc – are loc la București, în perioada 16-25 octombrie 2026. FNT este un proiect cultural strategic, finanțat de Ministerul Culturii, coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, având drept parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și Bienala de Scenografie București, și ca partener media oficial, Societatea Română de Televiziune.

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