Laura Cosoi, sinceră despre ajutorul primit de la soțul ei după nașterea celui de-al cincilea copil: „Mi-a fost teamă”

Laura Cosoi a vorbit despre sprijinul pe care îl primește din partea soțului ei, Cosmin Curticăpean, după venirea pe lume a celui de-al cincilea copil.

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  de  ELLE.ro
2. Laura Cosoi și familia
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Laura Cosoi a participat la un eveniment, iar actrița a fost însoțită de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de mezina familiei, Nina, în vârstă de doar două luni. Vedeta a povestit cum arată viața de mamă a cinci fete și a recunoscut că, odată cu venirea pe lume a celui mai mic copil, a avut nevoie de ajutor suplimentar acasă.

Laura Cosoi, dezvăluiri despre relația cu soțul ei

Deși și-a reluat deja activitatea profesională, actrița încearcă să își adapteze programul în funcție de nevoile fetiței sale, pe care o alăptează. Tocmai din acest motiv, Cosmin Curticăpean a însoțit-o la eveniment împreună cu Nina, astfel încât Laura să o poată hrăni atunci când este nevoie. Într-un interviu acordat recent, vedeta a explicat că sprijinul soțului este esențial în această perioadă.

„Da, mă ajută (soțul ei n.red.), am venit cu Nina pentru că alăptez. Și pentru că nu știam cât durează gala și aici e și mai complicat un pic cu venitul, ieșitul și mi-a fost teamă să nu mă stresez pentru Nina. Nina e foarte importantă pentru noi în perioada asta, mai ales că e dependentă de mine. Și încercăm să-i ascultăm nevoile. Și nu stau acasă ca toate mamele sănătoase la cap. Eu bântui peste tot. Am început deja spectacolele, filmările. Copilul are două luni și a fost deja într-o grămadă de locuri.”, a spus Laura Cosoi pentru Libertatea.

Laura Cosoi a apelat la ajutor pentru îngrijirea celor cinci copii

Pe lângă responsabilitățile profesionale, actrița are un program încărcat și acasă. Cele cinci fiice se află în etape diferite de dezvoltare, iar activitățile școlare, programul zilnic și îngrijirea celor mici necesită multă organizare. Laura Cosoi a dezvăluit că familia beneficiază acum de sprijinul unei persoane care îi ajută în a doua parte a zilei. Este o schimbare importantă, având în vedere că, până la nașterea celui de-al cincilea copil, actrița și soțul ei s-au ocupat singuri de creșterea fetelor.

„Avem o doamnă care lucrează pentru noi în partea a doua a zilei. Și mă amuză extrem de tare că eu nu știu cum am putut să trăiesc fără ajutor până acum. Și, deși avem un om, oricum nu ajunge. Suntem mulți și suntem cu nevoi deosebite toți. Copiii merg și la o grămadă de activități după școală. Este Aida care e mică, acum scapă de scutec. Îți dai seama numai de câte ori o duc la WC după-amiază. E Nina care are nevoie de mine. Nu știu cum ne-am descurcat. Până la patru copii n-am avut ajutor. Și acum după-amiază avem pe cineva ca să mă ajute. Și avem numai ajutor în casă, sigur că da.”, a mai spus ea.

Laura Cosoi, declarații despre viața cu cinci copii

Laura Cosoi a vorbit deschis despre cum arată în prezent viața ei, de când familia ei s-a mărit din nou. Actrița a revenit rapid în fața telespectatorilor cu un nou sezon din emisiunea „Vacanță de vedetă”, pe care o prezintă la Antena Stars. 

„Nu cred că există un secret și nici nu vreau să creez impresia că le fac pe toate cu ușurință. Am cinci copii, un bebeluș foarte mic, o casă plină și o meserie pe care o iubesc, așa că viața mea este foarte intensă în perioada asta. Dar cred că atunci când faci lucrurile care îți plac, ele îți dau energie, nu doar îți consumă energia. M-am întors pe platou pentru că mi-a fost dor, pentru că „Vacanță de vedetă” de la Antena Stars este un proiect în care cred și pentru că mă simt foarte bine în această echipă. Și, evident, pot face toate astea pentru că am sprijin acasă. Nu sunt singură în povestea asta”, a spus Laura Cosoi pentru tvmania.ro.

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Foto: Instagram

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