Cele 3 zodii care sunt foarte timide la o primă întâlnire

O primă întâlnire cu zodiile din această listă îți va da impresia că nu sunt interesate să te cunoască și nici deschise să se lase descoperite.

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  de  ELLE.ro
Cele 3 zodii care sunt foarte timide la o primă întâlnire

Câteva zodii au motivele lor pentru care sunt timide când vine vorba de primele întâlniri. Fie că vor mai întâi să observe care sunt limitele celeilalte persoane, nu sunt sigure pe ceea ce simt sau încă vor să păstreze o latură misterioasă, iată ce semne zodiacale nu au încă foarte mult curaj să se deschidă la prima întâlnire:

1. Rac

La primele interacțiuni cu o persoană nouă, nativii Rac vor mai degrabă să asculte și să cunoască acel om. Prin acest fel, arată că într-adevăr sunt interesați de persoana respectivă și că nu își doresc să se pună pe primul-plan sau să acapareze conversația. Însă, timiditatea lor poate da impresia că, de fapt, sunt detașați, că probabil vor să mai bifeze încă o întâlnire și că nici nu își propun să se deschidă în fața celuilalt. Trebuie să le câștigi încrederea înainte de a-și arăta părțile vulnerabile.

2. Fecioară

Fecioarelor dau impresia la o primă întâlnire că sunt timide pentru că mereu își analizează comportamentul și gândurile. Nu fac nicio mișcare până când nu se asigură că într-adevăr știu despre ceea ce vorbesc. Sunt mereu în căutarea perfecțiunii și nu se mulțumesc cu puțin. La o primă întâlnire, vei remarca că încă nu se grăbesc să își expună valorile și opiniile, ci mai degrabă să observe eventuale semnale de alarmă care le-ar da de gândit despre un potențial partener.

3. Pești

Peștii merg pe principiul că nu trebuie să dezvăluie totul despre ei de la o primă întâlnire și vor să mențină misterul. Consideră că e mult mai incitant să poți descoperi pe parcurs mai multe lucruri despre un om și să ai frecvent curiozități despre el. Nu sunt foarte deschiși către spontaneitate, motiv pentru care preferă tot timpul să știe unde anume vor merge la următoarea întâlnire. Vor să afle mai întâi care sunt intențiile și așteptările persoanei cu care discută și apoi să își dezvăluie propriile nevoi, astfel încât să își protejeze sentimentele.

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Foto: PR

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