Radu Vâlcan, detalii neștiute despre băieții săi și creșterea lor: „Fiecare își conturează personalitatea”

Radu Vâlcan a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre copiii săi, Alexandru, Andrei și Adrian, pe care îi ferește de atenția publică.

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  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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POZA 1 / 20

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mulți ani un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Radu Vâlcan, despre băieții săi

Radu Vâlcan și Adela Popescu se bucură împreună de o familie armonioasă. În ciuda programului încărcat pe care îl au, fiind implicați în multe proiecte, își fac timp să meargă în vacanțe cu cei trei copii ai lor și să petreacă clipe de neuitat. Recent, prezentatorul TV a vorbit despre băieții lui, Alexandru, Andrei și Adrian, care pentru moment încă sunt în căutarea pasiunilor și a personalității. 

„Momentan, fiecare își conturează personalitatea, pasiunile și modul de a fi. Așa că astăzi pot spune că unul seamănă mai mult cu mine, iar a doua zi să-mi schimb părerea. Cel mai important lucru este că sunt copii fericiți, care se bucură de ceea ce trăiesc și care zâmbesc, așa cum ar trebui să o facă la vârsta lor”, a spus Radu Vâlcan pentru VIVA!

Radu Vâlcan a recunoscut că băieții săi mai fac uneori și pozne, însă știe că acestea sunt firești la vârsta lor. 

„Cel mare este șeful și, totodată, cel care îi apără pe frați sau care vrea să le fie aproape, atunci când au nevoie. Cu toate acestea, evident apar și năzbâtii de la toți trei. Glumesc, șeful este cel mai mic, Adrian. Asta doar pentru că el se crede așa, iar ceilalți îi protejeazā această încredere.”

De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu dezvăluie imagini cu chipul celor trei copii

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt discreți când vine vorba de cei trei băieți ai lor și le protejează intimitatea, astfel că imaginile în care le dezvăluie chipurile sunt rare. Prezentatorul TV a povestit, în cadrul unei postări de pe contul personal de Instagram, care este motivul pentru care el și soția lui au luat această decizie.

„Tot sunt întrebat de ce nu arătăm chipul copiilor. Doamne, este o întrebare atât de grea. Nu grea pentru mine, ci pentru că nu știu cum să răspund, să nu deranjez, să nu fiu înțeles greșit. Avem oameni aproape, chiar din familie, care nu o consideră o problemă. Nici eu nu o privesc neapărat așa. Doar că așa credem noi. Am convingerea că nu este meritul nostru că ei sunt. Ei sunt pentru că așa au vrut, au vrut ca noi să fim ai lor. Și, când vor dori, conștient, va fi decizia lor. Punct! Nenorocirea nu este că s-au născut într-o eră digitală nenorocită, iar noi, părinții lor, o îmbrățișăm benevol, ci pentru că sunt nevoiți să o facă și ei, mai devreme sau mai târziu. Nu-mi doresc un discurs mesianic, dar mi-aș dori să fie așa, să citească ei peste niște ani asta, mulți ani, să râdă fără de înțeles, să râdă că tatăl lor a fost un tâmpit, iar tatăl lor să le zâmbească tâmp, ca-n poza asta…de mulțumire!”, a transmis Radu Vâlcan pe Instagram.

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Foto: Arhiva ELLE

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