Andreea Răducan, confesiuni după 10 ani de căsnicie. Ce a dezvăluit fosta campioană olimpică: „Privesc cu recunoștință”

Andreea Răducan și soțul ei, Daniel Tandreu, au aniversat recent 10 ani de căsnicie. Fosta gimnastă a transmis un mesaj special cu această ocazie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 16.10.2026, 11:12,  de  ELLE.ro
1. Andreea Răducan și Daniel Tandreu
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Andreea Răducan a preferat până acum ca viața ei personală să o păstreze departe de ochii publicului. Fosta gimnastă trăiește o poveste de dragoste discretă alături de Daniel Tandreu, care activează în domeniul economic. Sportiva și partenerul ei de viață s-au căsătorit în toamna anului 2016 și sunt părinții a doi copii, Amira Sophia și Andrei Filip.

Andreea Răducan, declarații după 10 ani de căsnicie

Andreea Răducan și Daniel Tandreu s-au căsătorit civil pe 12 octombrie 2016, iar pe 15 octombrie 2016 a avut loc cununia lor religioasă. Cu ocazia celor 10 ani de căsătorie, fosta campioană olimpică a transmis un mesaj emoționant pe Instagram. 

„Privesc cu recunoștință spre toate experiențele pe care le-am adunat în acești 10 ani. Astăzi, fotografiile de atunci îmi par și mai prețioase.
Gânduri bune și mulțumiri din suflet tuturor celor dragi care ne-au fost alături. La mulți ani nouă, Daniel!”

Andreea Răducan, declarații rare despre soțul ei, Daniel Tandreu

Andreea Răducan l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț prin intermediul unor prieteni comuni. După ce o lungă perioadă a stat în Germania, pentru că a plecat alături de părinții săi atunci când avea 6 luni, Daniel Tandreu s-a întors în 2012 în România. La câteva luni distanță de la revenirea în țară, acesta s-a întâlnit și cu fosta gimnastă. 

În ciuda faptului că este foarte discretă când vine vorba de viața ei de familie, Andreea Răducan a surprins recent cu declarațiile făcute despre relația cu soțul ei, Daniel Tandreu, și cei doi copii ai lor, Amira Sophia și Andrei Filip.

„Prioritățile, ca în orice familie cu copii, capătă un nou sens. Și este absolut firesc. Apreciem altfel timpul, păstrăm disciplina (pe care am învățat-o încă de copil), dedicăm cât mai mult timp copiilor, fără însă a renunța la activitățile noastre. Facem lucruri împreună, dar ne străduim să ne și repectăm programul unul altuia”, a declarat Andreea Răducan pentru VIVA!

În ceea ce privește activitățile celor doi copii, Andreea Răducan a mărturisit că Amira Sophia și Andrei Filip sunt atrași de sport și chiar se duce des cu ei în sala de gimnastică.  

„Copiii sunt foarte activi și, uneori, devine o reală provocare să ținem pasul cu energia lor. Le place amândurora sportul și mergem constant în sala de gimnastică, pentru a ne juca, deocamdată. Practicăm înot, iar Amira a mers pentru un an de zile la tenis. Apoi și-a dorit o pauză, așa că îi respectăm dorința. Andrei, deși, este mai mic cu doi ani, ține pasul foarte bine cu sora lui mai mare. Îmi doresc ca ei să facă ceea ce le aduce bucurie. Fiecare avem propriul destin și nu înseamnă că, dacă eu am reușit să fac performanță în gimnastică, copiii mei trebuie să urmeze același parcurs. Însă, îi asigur mereu că sunt lângă ei, indiferent de ce vor alege să facă. Important este să fie cu bucurie și pasiune.”

Citește și:
Care este acum relația dintre Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak. Confesiunea artistei: „Suntem doi oameni care își doresc același lucru…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Roxana Hulpe, într-o ipostază inedită pe internet. Alături de cine s-a filmat în sala de dans și ce a povestit prezentatoarea: "E o provocare, avem o lună la dispoziție"
People
Roxana Hulpe, într-o ipostază inedită pe internet. Alături de cine s-a filmat în sala de dans și ce a povestit prezentatoarea: "E o provocare, avem o lună la dispoziție"
Andreea Ibacka, despre viața ei după divorțul de Cabral. Ce a dezvăluit cu sinceritate actrița: "Zile grele și momente de slăbiciune..."
People
Andreea Ibacka, despre viața ei după divorțul de Cabral. Ce a dezvăluit cu sinceritate actrița: "Zile grele și momente de slăbiciune..."
Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au dezvăluit sexul bebelușului. Cum au anunțat vestea
People
Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au dezvăluit sexul bebelușului. Cum au anunțat vestea
Ce le-a spus Meghan Markle admiratorilor la prima apariție publică alături de Prințul Harry în Marea Britanie
People
Ce le-a spus Meghan Markle admiratorilor la prima apariție publică alături de Prințul Harry în Marea Britanie
Nadia Comăneci a dezvăluit imagini inedite din culisele "Românii au talent". Cum a fost surprinsă în pauza de filmare
People
Nadia Comăneci a dezvăluit imagini inedite din culisele "Românii au talent". Cum a fost surprinsă în pauza de filmare
Geanina Ilieș, un nou început după 20 de ani de televiziune. Ce proiect pregătește vedeta
People
Geanina Ilieș, un nou început după 20 de ani de televiziune. Ce proiect pregătește vedeta
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Nicole Cherry, declarație emoționată despre soțul ei, Florin Popa, cu care are o fetiță. Ce a mărturisit artista: "Asta e superputerea lui..."
Nicole Cherry, declarație emoționată despre soțul ei, Florin Popa, cu care are o fetiță. Ce a mărturisit artista: "Asta e superputerea lui..."
People

Nicole Cherry s-a declarat recunoscătoare soțului ei pentru sprijinul constant pe care i-l acordă, mai ales în contextul unei vieți profesionale agitate.

+ Mai multe
Ada Condeescu, mărturisiri despre realitatea vacanțelor alături de cei doi copii: "Mai multă agitație, mai multă oboseală..."
Ada Condeescu, mărturisiri despre realitatea vacanțelor alături de cei doi copii: "Mai multă agitație, mai multă oboseală..."
People

Ada Condeescu a bifat recent o vacanță în Veneția alături de familia ei și a povestit cum arată dinamica din călătorii împreună cu cei doi copii ai ei.

+ Mai multe
Jennifer Aniston, acuzată de o regizoare că ar fi umilit-o pe platourile de filmare. Ce cadou i-ar fi trimis
Jennifer Aniston, acuzată de o regizoare că ar fi umilit-o pe platourile de filmare. Ce cadou i-ar fi trimis
People

Jennifer Aniston se află în centrul unei controverse, după ce regizoarea Penelope Spheeris a acuzat-o că ar fi încercat să o umilească în timpul filmărilor pentru producția "Five", din 2011.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC