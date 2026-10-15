Care este acum relația dintre Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak. Confesiunea artistei: „Suntem doi oameni care își doresc același lucru…”

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit sincer despre schimbările prin care a trecut de când s-a mutat în America și actuala relație cu fostul ei soț, Traian Spak.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Antonescu, fiicele și fostul soț
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Andreea Antonescu, în vârstă de 44 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, apreciată atât pentru talentul său, cât și pentru personalitatea sa.

Andreea Antonescu, despre relația cu fostul ei soț, Traian Spak

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Mama artistei și actualul soț al acesteia locuiesc acolo și au o relație extraordinară cu vedeta.

Andreea Antonescu îmbină armonios viața de artistă cu cea de mamă dedicată. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit sincer despre schimbările prin care a trecut de când s-a mutat în America și actuala relație cu fostul ei soț, Traian Spak.

„Traian va avea întotdeauna un loc important în viața mea pentru că împărțim cel mai frumos lucru pe care îl puteam avea împreună: pe Sienna. Între noi există respect, încredere și o comunicare foarte bună. Cred că, atunci când ai un copil, orgoliile ar trebui să treacă pe planul doi. Nu simt nevoia să pun etichete relației noastre. Suntem doi oameni care își doresc același lucru: ca fiica noastră să fie fericită și să simtă că este iubită de amândoi. Și cred că acesta este cel mai important lucru”, a povestit ea pentru VIVA!.

Artista a vorbit și despre felul în care și-a schimbat părerea despre tot ceea ce înseamnă dragoste și relații, odată cu trecerea anilor.

„Poate cea mai importantă lecție este că nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație. Cred că multe femei fac asta la un moment dat. Pun pe primul loc nevoile celuilalt și uită cine sunt. Astăzi nu aș mai face compromisuri care îmi afectează liniștea, demnitatea sau valorile. Am învățat că iubirea adevărată nu te face mai mic. Din contră, te ajută să devii cea mai bună versiune a ta”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat viața Andreei Antonescu de când s-a mutat în SUA

Mutarea peste ocean pare să fi avut un impact profund asupra artistei, care mărturisește că a găsit, în sfârșit, echilibrul și liniștea interioară pe care le căuta.

Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit deschis despre felul în care viața în America a ajutat-o să se reconecteze cu sine și să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Andreea Antonescu spune că schimbarea de decor i-a oferit mai mult decât o relocare fizică, a fost un adevărat restart emoțional.

„Da, pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi ‘mai bine’, ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc. Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie. România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click.

Artista a vorbit și despre lucrurile simple care îi aduc bucurie în prezent, fără ocolișuri sau rețineri.

„Fetele mele. Felul în care mă privesc. Liniștea lor. Și faptul că simt că sunt exact unde trebuie, în momentul potrivit al vieții mele”, a mai adăugat Andreea Antonescu.

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Foto: Instagram

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