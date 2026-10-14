Joe Manganiello, dezvăluiri surprinzătoare despre un fost partener al Sofíei Vergara: „A aruncat un blestem voodoo”

Joe Manganiello a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare în cartea sa de memorii, "Bloodlines", în care povestește cum a ajuns să creadă că unul dintre foștii parteneri ai Sofíei Vergara i-ar fi făcut farmece.

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  de  ELLE
Joe Manganiello, dezvăluiri surprinzătoare despre un fost partener al Sofíei Vergara: "A aruncat un blestem voodoo"

Joe Manganiello a relatat în cartea sa de memorii, „Bloodlines”, un episod neobișnuit petrecut în timpul căsniciei sale cu Sofía Vergara. Actorul în vârstă de 49 de ani susține că, în perioada în care se confrunta cu probleme de sănătate pe care nu și le putea explica, un șaman din Cuba i-ar fi spus că boala sa ar fi fost provocată de un blestem, făcut de unul dintre foștii parteneri ai actriței.

Potrivit Page Six, care citează fragmente din volumul recent lansat, totul a început cu o conversație telefonică în timpul căreia șamanul i-a spus actorului că este „bolnav” și că „ceva nu este în regulă cu intestinele sale”. Ulterior, acesta ar fi susținut că un bărbat din trecutul Sofíei Vergara, care încă avea sentimente pentru ea, ar fi apelat la practici voodoo pentru a-i face rău soțului ei.

„Cineva din trecutul tău este încă îndrăgostit de tine. A aruncat un blestem voodoo asupra soțului tău. A făcut asta în New Orleans”, le-ar fi spus șamanul celor doi, potrivit relatării lui Manganiello.

Acesta ar fi insistat că actorul avea nevoie de ajutorul său pentru a scăpa de presupusul blestem și i-ar fi propus să se întâlnească în afara Statelor Unite.

„Soțul tău trebuie să fie purificat și protejat. Pot face asta. Îl pot ajuta. Dar trebuie să îl văd timp de două zile și nu pot veni în Statele Unite. Ne putem întâlni în altă parte? Aș putea să mă întâlnesc cu el în Ecuador.”

Joe Manganiello mărturisește că afirmațiile șamanului l-au luat complet prin surprindere, mai ales pentru că acesta părea să cunoască detalii despre starea sa de sănătate care nu fuseseră făcute publice.

„M-am uitat la Sofía, încercând să înțeleg cum naiba putea tipul ăsta să știe toate lucrurile astea. Nimic din toate acestea nu apăruse în presă. Nimeni nu știa”, a scris actorul.

Mai mult, Manganiello a început să se întrebe cine ar fi putut fi bărbatul la care făcea referire șamanul. Primul la care s-a gândit a fost Nick Loeb, fostul logodnic al Sofíei Vergara. Actrița din „Modern Family” și Loeb și-au anulat logodna în 2014, același an în care ea a început relația cu Manganiello.

În carte, actorul îl descrie pe Loeb, în vârstă de 51 de ani, drept un „moștenitor al unei averi de familie” și amintește că acesta suferise un grav accident de mașină în perioada relației cu Vergara. Potrivit relatării sale, Loeb ar fi petrecut mult timp în spital, după ce își fracturase „aproape toate oasele din corp”.

Manganiello susține că, la un moment dat, a luat în calcul inclusiv posibilitatea ca presupusul blestem să nu fi fost îndreptat direct împotriva sa, ci împotriva Sofíei Vergara.

„Mi-a trecut prin minte că poate Sofía era cea blestemată. Blestemată de un bărbat din trecutul ei care nu putea accepta că nu o mai poate avea, așa că aruncase un blestem asupra ei, astfel încât, pentru tot restul vieții, să îl transmită oricărui bărbat care ar fi avut o relație cu ea”, a povestit actorul.

Deși recunoaște că propriile presupuneri erau greu de crezut, Manganiello spune că nu reușea să găsească o explicație pentru informațiile pe care șamanul părea să le dețină.

„Eram pe deplin conștient cât de nebunesc era să iau în serios asemenea gânduri bizare, dar, pe de altă parte, cum știa șamanul toate acele lucruri despre mine?”.

Un alt detaliu care i-a atras atenția a fost faptul că Nick Loeb locuise în trecut în New Orleans, orașul în care, potrivit șamanului, ar fi fost făcut blestemul. Această coincidență l-a determinat pe Manganiello să ia în considerare o călătorie în Ecuador, pentru a se întâlni cu bărbatul care susținea că îl poate ajuta.

„De ce trebuia ca cel mai nebunesc lucru pe care îl auzisem vreodată să aibă atât de mult sens? Am dat din cap, mi-am scos telefonul și am început să caut pe Google zboruri către Guayaquil, Ecuador”, a scris el.

Actorul a insistat și asupra faptului că informațiile despre problemele sale de sănătate erau cunoscute de foarte puține persoane.

„Existau membri ai familiei mele apropiate care nu știau nimic din toate acestea, cu atât mai puțin un necunoscut cu care vorbeam la telefon”, a explicat Manganiello.

„M-am uitat pieziș la Sofía, cu o expresie în care se amestecau, în egală măsură, frica, furia și neîncrederea”, a adăugat acesta.

Joe Manganiello și Sofía Vergara au fost căsătoriți timp de șapte ani, înainte de a-și anunța despărțirea în 2023. La momentul respectiv, surse citate de presa americană au susținut că unul dintre motivele separării ar fi fost dorința actorului de a avea copii. Sofía Vergara are un fiu, Manolo Gonzalez Vergara, în vârstă de 35 de ani, din căsnicia cu primul său soț, Joe Gonzalez.

În cartea sa, Manganiello vorbește și despre adevăratele motive care, din perspectiva lui, au dus la divorțul de Sofía Vergara. Potrivit actorului, după mai multe încercări nereușite de fertilizare in vitro, el și Vergara au început să ia în considerare posibilitatea de a apela la donatoare de ovule. Problemele sale de sănătate l-au determinat însă să renunțe la ideea de a avea un copil, de teamă că ar putea muri și și-ar lăsa soția să crească singură un copil „care nu era biologic al ei”.

De altfel, într-un interviu recent acordat revistei People, Manganiello a explicat că s-a confruntat timp de șapte ani cu o afecțiune autoimună gravă, care a necesitat inclusiv intervenții chirurgicale. Actorul a povestit că boala i-a afectat profund viața personală și că, în încercarea de a găsi un tratament, a apelat și la practici de vindecare alternative. În prezent, acesta susține că nu mai are simptome și nu mai urmează un tratament medicamentos.

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Foto: Getty

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