Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, escapadă în Hawaii alături de prieteni celebri. Cum au fost surprinși pe plajă

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Leonardo DiCaprio și iubita sa, Vittoria Ceretti, au fost fotografiați în timp ce se relaxau pe o plajă din Hawaii, alături de mai mulți prieteni celebri. Cei doi au profitat de vremea însorită înainte de nunta lui Jennifer Meyer, fosta soție a actorului Tobey Maguire.

Actorul în vârstă de 51 de ani și modelul italian de 28 de ani au fost surprinși vineri în timp ce înotau în Oceanul Pacific. DiCaprio a ales o ținută lejeră de plajă și a renunțat la tricou, în timp ce iubita sa s-a bucurat de o zi de relaxare.

Cei doi nu au fost singuri. Printre celebritățile prezente s-au numărat Tobey Maguire, Courteney Cox și Kate Hudson. Cele două actrițe au optat pentru costume de baie din două piese, în culori uni.

Vacanța a coincis cu un eveniment important pentru grupul de prieteni. Jennifer Meyer, în vârstă de 48 de ani, s-a căsătorit sâmbătă cu miliardarul Geoff Ogunlesi, în cadrul unei ceremonii organizate la Four Seasons Resort Lanai, în Hawaii. La nuntă au participat aproximativ 200 de invitați, printre care Jeff Bezos și soția sa, Lauren Sánchez, Kris Jenner, Zoë Kravitz și creatoarea de modă Rachel Zoe. Au fost prezenți și Ruby și Otis, copiii pe care Jennifer Meyer îi are cu Tobey Maguire, precum și fiica nou-născută a miresei și a lui Geoff Ogunlesi.

Un detaliu surprinzător a fost faptul că Tobey Maguire a oficiat chiar el ceremonia de căsătorie a fostei sale soții. Actorul și Jennifer Meyer s-au căsătorit în 2007, s-au separat în 2016, iar divorțul lor a fost finalizat anul acesta.

O sursă apropiată celor implicați a declarat pentru Daily Mail că „Leonardo și Jennifer sunt, practic, familia lui Tobey”, subliniind relația apropiată pe care aceștia au păstrat-o.

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, o relație discretă

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti formează un cuplu de peste trei ani, însă preferă să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului. Primele zvonuri despre relația lor au apărut în august 2023, când au fost fotografiați împreună în Santa Barbara, California. Ulterior, actorul a călătorit în Italia, unde a participat la Săptămâna Modei de la Milano, eveniment la care Vittoria Ceretti a defilat.

În februarie 2026, cei doi au fost surprinși la o cină romantică de Ziua Îndrăgostiților, iar în martie au participat împreună la ceremonia Premiilor Oscar. În iunie, au fost văzuți la o petrecere organizată după victoria Statelor Unite împotriva Paraguayului, la Campionatul Mondial de Fotbal.

Într-un interviu acordat revistei Vogue France în aprilie 2025, Vittoria Ceretti a vorbit despre dificultățile unei relații cu o persoană mult mai cunoscută.

„În momentul în care ai o relație cu cineva care are mai mulți urmăritori decât tine, devii automat ‘iubita lui’ sau, după caz, ‘iubitul ei’ Iar asta poate fi extrem de enervant. Dintr-odată, oamenii vorbesc despre tine ca despre iubita cuiva care, la rândul lui, a fost într-o relație cu altcineva.”, a explicat modelul.

Deși nu l-a numit direct pe DiCaprio, Vittoria a confirmat că și-a cunoscut partenerul la Milano și a mărturisit că este o admiratoare a filmului Titanic, pe care îl consideră „un film emblematic”.

foto: Arhiva ELLE

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