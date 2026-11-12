Irina Fodor, mesaj inedit după finala Asia Express 2026. Ce a transmis public prezentatoarea: „Nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul!”

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express s-a văzut în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026

Marea Finală a adus față în față două echipe care au luptat cot la cot pentru victorie: Gabriel Torje și Alin Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alex Gâlcă. După săptămâni întregi de provocări, misiuni dificile și momente în care au fost nevoiți să își depășească limitele, cele două perechi au intrat în ultima cursă cu același obiectiv: să ajungă primele la Irina Fodor și să ridice trofeul Asia Express.

Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii, a devenit terenul de joc al unei finale în care adrenalina a atins cote maxime. Concurenții au trecut prin misiuni care le-au pus la încercare nu doar rezistența fizică, ci și curajul, atenția și capacitatea de a lua decizii sub presiune. Una dintre cele mai impresionante provocări i-a dus la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower, unde, asigurați în hamuri, au fost nevoiți să își învingă teama de înălțime și să ducă la bun sfârșit o misiune desfășurată la mare altitudine.

Ultima zi a aventurii le-a rezervat și alte încercări neașteptate: o ședință foto subacvatică, provocări care le-au testat reflexele și spiritul de observație, un escape room, dar și momente în care au fost obligați să își înfrunte propriile temeri. Fiecare probă a adăugat presiune unei curse deja extrem de strânse, în care avantajele s-au schimbat, iar cele două echipe au continuat să lupte până la final.

Gabriel Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii! După o cursă nebună prin Shanghai, în care fiecare minut a contat, cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și și-au adjudecat Amuleta Supremă și marele trofeu al competiției. A fost deznodământul unei aventuri extraordinare, care i-a purtat prin Uzbekistan și China și în care au demonstrat, până în ultima clipă, determinare, curaj și o incredibilă putere de a merge mai departe.

Irina Fodor, mesaj emoționat după finala Asia Express 2026

Irina Fodor a transmis un mesaj emoționant după difuzarea finalei Asia Express 2026, povestind despre cum a perceput ultimele momente din emisiune și aspectul care o impresionează la fiecare finală.

„Și uite așa, am ajuns la capătul Drumului Mătăsii!

Știți ce e cel mai frumos pentru mine? Să-i aștept la linia de finish. Să le văd fețele când își dau seama că au reușit, că toate zilele grele, dorul de casă și momentele în care au vrut să renunțe i-au adus, în sfârșit, AICI. Și, oricâte finale aș trăi, nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu emoția asta.

Shanghai ne-a oferit un final spectaculos, pe măsura unui sezon extraordinar!”

Prezentatoarea emisiunii a ținut să îi felicite atât pe concurenții din acest sezon, cât și pe oamenii care au lucrat la realizarea acestui show.

„Felicitări câștigătorilor! Băieți, ați fost formidabili, aveți tot respectul meu!

Felicitări celor patru finaliști care au luptat neînfricați până la capăt, dar și TUTUROR concurenților care au avut curajul să pornească în această aventură!

Un MULȚUMESC uriaș și echipei din spatele camerelor! Oamenilor care aleargă, filmează, organizează, rezolvă imposibilul, dorm puțin și pun enorm de mult suflet în tot ce fac. Fără voi, magia asta n-ar exista! Sunt mândră să fac parte din echipa asta nebună și extraordinară!”

Irina Fodor le-a mulțumit și fanilor emisiunii, mărturisind că abia așteaptă următorul sezon Asia Express.

„Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ați trăit fiecare emoție alături de noi și că ne-ați primit, seară de seară, în casele voastre!

Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt!

Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul!

Ne revedem la următoarea aventură!”, a mai zis ea.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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