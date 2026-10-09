Ilinca Vandici, primele imagini cu burtica de gravidă. Ce a observat diferit în a doua sarcină

Ilinca Vandici le-a arătat fanilor pentru prima dată burtica de gravidă în creștere, după ce a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară.

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  de  ELLE.ro
Ilinca Vandici însărcinată
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Ilinca Vandici traversează o perioadă specială, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Prezentatoarea TV a publicat acum pe Instagram primele imagini de acest gen de la anunțarea sarcinii, iar în videoclip se poate observa burtica sa, care începe să fie tot mai vizibilă.

Ilinca Vandici, imagini cu burtica de gravidă

Vedeta a ales să marcheze momentul într-o manieră amuzantă. În locul unei postări clasice despre evoluția sarcinii, Ilinca Vandici a realizat un videoclip-pamflet inspirat de schimbările pe care le observă în această perioadă. În imagini, prezentatoarea vorbește cu umor despre faptul că memoria a început să îi joace feste și că nu mai reține lucrurile la fel de ușor ca înainte. Totodată, ținuta purtată de aceasta îi evidențiază burtica de gravidă.

Alături de videoclip, Ilinca Vandici a publicat și un mesaj scurt prin care a continuat gluma despre schimbările aduse de sarcină.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele.”, a scris Ilinca pe Instagram.

Ilinca Vandici, vacanță la New York după anunțul sarcinii

Prezentatoarea emisiunii „Follow Us” profită de timpul petrecut în Statele Unite și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre momentele călătoriei. Ilinca Vandici a vizitat mai multe locuri emblematice din New York și s-a fotografiat inclusiv pe celebrul Brooklyn Bridge.

În imaginile publicate în mediul online, sarcina prezentatoarei este încă foarte puțin vizibilă, detaliu remarcat imediat de urmăritorii săi. „Unde este burtica?”, a întrebat una dintre admiratoarele vedetei în secțiunea de comentarii. Ilinca nu a oferit alte detalii despre sarcină cu această ocazie, preferând să își însoțească fotografiile din New York de un mesaj despre atmosfera metropolei americane.

„Printre luminile orașului care nu doarme”, a scris prezentatoarea alături de imaginile din vacanță.

Călătoria vine la scurt timp după ce Ilinca Vandici a confirmat public că așteaptă al doilea copil. Vedeta a ales să facă ea însăși anunțul, în timpul emisiunii „Follow Us”, explicând că nu și-a dorit ca informația să genereze speculații înainte de a fi confirmată chiar de ea.

Ce pofte are Ilinca Vandici în sarcină

Vedeta a anunțat pe 1 septembrie că este însărcinată și că familia sa urmează să se mărească. Ilinca trăiește această perioadă alături de partenerul ei, Bogdan Boitor, după ce, în trecut, a fost căsătorită cu Andrei Neacșu, tatăl fiului său, Zian. Dacă în timpul primei sarcini nu s-a confruntat cu pofte sau senzații neobișnuite, lucrurile sunt diferite acum. Ilinca spune că preferă alimentele sărate, în special fructele și legumele, și că trebuie să mănânce mai des, dar în cantități mai mici.

„Accept de toate. Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult, dar mai ales de fructe și legume. Știu pe cineva care mirosea toba de eșapament sau pompele de la stațiile de benzină. Stau bine. La Zian nu am avut simptome de genul ăsta. Aș dormi toată ziua daca s-ar putea. Am voie maxim două cafele pe zi”, a declarat Ilinca Vandici, în emisiunea „Follow Us.”

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Foto: Instagram

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