Actrița Hilary Swank, în vârstă de 52 de ani, este însărcinată cu al treilea copil. Cum a anunțat marea veste

Hilary Swank a dezvăluit într-un mod adorabil faptul că este însărcinată cu al treilea copil, la vârsta de 52 de ani.

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  de  Andreea Ilie
Actrița Hilary Swank, în vârstă de 52 de ani, este însărcinată cu al treilea copil. Cum a anunțat marea veste

Hilary Swank a dezvăluit că este însărcinată cu al treilea copil, la vârsta de 52 de ani.

Actrița a publicat pe Instagram un videoclip simpatic, participând la un trend de pe TikTok, care presupune lipirea unor bețe luminoase fluorescente pe haine închise la culoare, pentru a crea silueta luminoasă a unei persoane.

„Mulți oameni m-au întrebat ce proiect urmează să fac. Acesta va fi lansat în decembrie.”, a fost descrierea clipului.

Soțul ei, Philip Schneider, în vârstă de 53 de ani, și cei doi copii ai lor au putut fi văzuți participând la videoclip. Momentul surpriză a fost dezvăluit atunci când, în dreptul abdomenului actriței, a apărut o mică siluetă realizată din bețe luminoase, care anunța sarcina.

În aprilie 2023, actrița a dezvăluit că a născut gemeni: un băiat pe nume Ohm și o fetiță pe nume Aya.

La vremea respectivă, vedeta din Million Dollar Baby a împărtășit vestea fericită chiar în Duminica Paștelui, publicând o imagine emoționantă în care își ținea nou-născuții în brațe și privea spre un apus de soare.

„Nu a fost ușor. Dar, Doamne, ce a meritat! (Și băiat, și fată!) Paște fericit! Vă scriu din Raiul absolut”, a scris proaspăta mamă în descrierea fotografiei emoționante.

Actrița, care își anunțase prima sarcină în octombrie 2022, părea relaxată în timp ce își ținea bebelușii în brațe, înfășurată într-un halat de baie alb, pufos.

Gemenii au fost primii copii ai actriței și producătoarei serialului Alaska Daily și ai celui de-al doilea soț al său, care este antreprenor în domeniul inițiativelor sociale.

La momentul anunțului, actrița a primit numeroase mesaje de susținere din partea celor peste un milion de urmăritori ai săi de pe Instagram.

În martie 2023, actrița, câștigătoare a două premii Oscar, a publicat o imagine cu ecografia bebelușului său, pe care l-a numit „Million Dollar Baby”, însoțită de mesajul: „Bebelușul A își încordează mușchii pentru cameră, în timpul ecografiei. #TheRealMillionDollarBaby #Prizefighter”.

„M-am simțit minunat alături de cei dragi, în zăpadă, în acest weekend [emoji cu inimă]. Și mi-am reamintit cât de DRĂGUȚI sunt canadienii!”, a scris ea în dreptul fotografiei publicate pe Instagram Stories.

Swank a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 2005, pentru interpretarea lui Maggie Fitzgerald, o chelneriță hotărâtă din regiunea Ozarks, care devine pugilistă, în drama despre box regizată de Clint Eastwood și apreciată de critici. Filmul a încasat 216,8 milioane de dolari la box office.

Swank și Schneider s-au căsătorit în 2018 și, potrivit informațiilor apărute în presă, s-au cunoscut la o întâlnire pe nevăzute în noiembrie 2016, la cinci luni după ce actrița și-a încheiat logodna de trei luni cu fostul jucător profesionist de tenis Ruben Torres.

În octombrie 2022, vedeta a explicat pentru Extra de ce a așteptat atât de mult înainte de a avea copii.

„Eram concentrată pe carieră și nu aveam o relație potrivită până acum… patru ani, iar toate elementele necesare au trebuit să se alinieze și să fie așa cum trebuie.Este ceva la care mă gândeam încă de când eram o fetiță. Era ceva ce aveam în minte, așa că este minunat să fiu aici și să fiu, pur și simplu, însărcinată.”

Proaspăta mămică a împărtășit pentru prima dată vestea emoționantă în emisiunea Good Morning America, tot în octombrie 2022.

„Voi deveni mamă! Și nu doar a unui copil, ci a doi. Este atât de frumos că pot vorbi despre asta și pot împărtăși vestea!”

Actrița din Boys Don’t Cry a anunțat că urma să devină mamă și pe Instagram.

În descrierea unui videoclip în care își etala burtica de gravidă tot mai proeminentă, Swank a scris: „În curând… un SPECTACOL DUBLU!”

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail în 2020, Swank a vorbit despre instinctele sale materne înnăscute în relația cu cei dragi și cu animalele.

„Simt că sunt foarte maternă cu oamenii la care țin și cu toate ființele simțitoare din jurul meu – câinii mei, caii mei sau pur și simplu oamenii. Orice formă de a fi mamă, orice formă de a îngriji și de a ocroti, înseamnă să fii mamă.”

Actrița a crescut în statul Washington, până când divorțul părinților săi a determinat o schimbare majoră în viața ei, la vârsta de 15 ani. Pentru a-și urma visul de a deveni actriță, Swank și mama sa s-au mutat în California, unde, la început, au locuit în mașină, până când au reușit să economisească suficienți bani pentru a-și permite un apartament.

Și-a construit treptat cariera în industria cinematografică, obținând roluri mici în producții de televiziune și filme cu bugete reduse, înainte de a primi primul său rol principal în The Next Karate Kid, lansat în 1994. Șase ani mai târziu, cariera lui Swank avea să cunoască o ascensiune spectaculoasă, propulsând-o în rândul vedetelor de primă mărime de la Hollywood, datorită interpretării sale din Boys Don’t Cry, pentru care a câștigat premiul Oscar.

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Foto: Getty

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