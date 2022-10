Hilary Swank este însărcinată. Actrița și soțul ei, Philip Schneider, așteaptă gemeni

Hilary Swank și soțul ei își măresc familia. Actrița premiată cu Oscar în vârstă de 48 de ani a anunțat în cadrul emisiunii Good Morning America că ea și Philip Schneider așteaptă gemeni. Vedeta a declarat că este încântată că va deveni mamă.

Vedeta a oferit fanilor săi marea veste în timpul emisiunii Good Morning America. Vizibil încântată și entuziasmată, Hilary Swank a anunțat că își dorea de foarte mult timp, iar în curând visul ei se va împlini.

.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!



Congratulations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF