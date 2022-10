Cristina Ich a confirmat despărțirea de Alex Pițurcă, dezvăluind și motivele care au dus la separare

Cristina Ich a declarat zilele trecute pe rețelele de socializare că s-a despărțit de Alexandru Pițurcă. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună și un băiețel, pe Noah Alexandru.

Vedeta a făcut ulterior mai multe precizări pe tema acestui subiect, confirmând despărțirea de tatăl fiului ei și vorbind și despre motivele care au dus la această decizie.

„Despărțirea nu este una abruptă, decizia nu este una de moment. Am avut timp și ne-am acordat spațiu pentru a ne decide, împreună, dacă mai putem construi sau dacă ne-ar fi mai bine să rămânem prieteni. Relația noastră a fost departe de a putea fi numită azi, de niște străini, „calvar”. Ne-am iubit mult, pasional, nebunește. Avem mărturie un trecut minunat și inestimabil. Tocmai faptul că nu ne-am dat timp, că ne-am lăsat pradă pasiunii, a lăsat loc apariției unei minuni în viața noastră.”, a scris Cristina Ich pe rețelele de socializare, făcând referire la fiul pe care cei doi îl au împreună.

Vedeta a ținut să precizeze că, deși nu mai formează un cuplu cu Alex Pițurcă, acest lucru nu înseamnă că fostul ei partener nu va fi implicat în viața și creșterea băiețelului pe care îl au.

Despre problemele care au existat în relația cu partenerul ei, Cristina Ich a vorbit în numeroase rânduri, făcând adesea și declarații care i-au șocat pe fanii ei.

Cristina Ich a fost invitată recent în podcast-ul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, iar cu această ocazie a vorbit deschis despre relația cu Alex Pițurcă. Aceasta a recunoscut că a existat o perioadă dificilă, în care nu s-au mai înțeles. Cristina Ich a adăugat că ea și partenerul ei s-au îndrăgostit repede unul de celălalt și că au ajuns să se cunoască mai bine după ce au devenit părinți.

„A fost o perioadă în care nu că nu m-am înțeles… Dacă nu l-aș fi avut pe Noah îmi făceam bagajul și eram plecată în munți, închisă cu lacăt. A fost o perioadă în care efectiv îmi venea să fug de acasă. Noi am făcut copilul ăsta extrem extrem de repede pentru că nu ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste din aia nebunească. Bineînțeles că dacă nu ai timp… Cât pot să cunoști un om în 3 luni? Dacă ajungeam să-l cunosc, mă gândesc și pe partea cealaltă că n-aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. El este un om extraordinar, este minunat, are un suflet extraordinar de bun. Dar extrem de dificil. Și noi semănăm extraordinar de mult. Doi oameni care sunt la fel, s-au găsit, s-au îndrăgostit, au făcut un copil și abia pe urmă au ajuns să se cunoască. Și automat când ai început să mă cunoști și să văd și eu și să vadă și el, am avut o perioadă groaznică în care stai să te gândești ce e bine.”