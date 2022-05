Cristina Ich, experiență de coșmar în timpul călătoriei în Londra. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat: „Aveam gura încleștată”

Cristina Ich le-a povestit fanilor de pe Instagram că a trecut prin momente de coșmar în călătoria sa în Londra. Vedeta a mărturisit că a fost înconjurată numai de energii negative și nu s-a mai confruntat niciodată cu o astfel de situație. Cu vocea tremurândă, aceasta le-a vorbit internauților este experiența ei și despre faptul că număra secundele până să se întoarcă acasă.

Când vine vorba despre vacanțe sau călătorii în interes profesional, Cristina Ich se bucură din plin de experiențele ce o așteaptă. Cu toate că a mers în foarte multe locuri de-a lungul timpului și a cunoscut o mulțime de oameni, ultima sa călătorie nu a fost deloc așa cum s-a așteptat. Vedeta a fost ceva mai absentă pe contul său de Instagram cât timp a fost în Londra, iar motivul a fost dezvăluit odată ajunsă acasă.

Cristina Ich a mărturisit că nu s-a simțit deloc bine în cele 5 zile cât a stat în capitala Marii Britanii, deși a fost de mai multe ori în zonă. Ba mai mult, aceasta a povestit că imediat cum a ajuns în aeroport, a avut parte de un șoc deoarece nimic nu mai semăna cu ceea ce-și amintea ea. De asemenea, energia negativă din jur i-au creat stări groaznice, motiv pentru care nici nu a reușit să doarmă.

„N-am fost bună de nimic la Londra. Orașul ăla m-a încărcat cu o energie negativă. N-am pățit niciodată așa ceva. (…) Am vrut să-mi păstrez energia pentru interviuri, pentru că efectiv nu aveam chef să vorbesc. Mi-am revenit abia ultima seară, că știam că trebuie să vin acasă. (…) Trebuia să facă story-uri, dar nu puteam să vorbesc, aveam gura încleștată. Nu eram bună de nimic, nu puteam să dorm. În cinci zile, am dormit 10 ore. Număram secundele să mă întorc acasă” , le-a mărturisit Cristina Ich urmăritorilor ei.

Ulterior, vedeta a povestit că nu se aștepta să vadă în jurul ei atât de multe persoane de naționalitate diferită și tot mai puțini englezi. Cristina a specificat că nu are nimic cu nimeni și nu poate judeca niciodată în funcție de originile unui om, însă întreaga experiență s-a simțit foarte dificilă, iar „orașul a devenit greoi”.

„Asta se întâmplă în toate orașele mari și bineînțeles că este loc pentru toată lumea. Să nu interpretați că este vreo dovadă de rasism, xenofobie etc. pentru că nu am nicio problemă cu nicio rasă umană. Doamne ferește! Doar că nu m-am așteptat să fie atât de mulți și peste tot. Cel puțin așa mi-a spus și prietena mea, care locuiește acolo. Eu vă povestesc așa… ca primă impresie că din partea mea pot veni și din Nepal și din Camerun. Bineînțeles că nu asta mi-a influențat starea. Nu, am simțit greoi orașul, lumea. Am avut poate și eu ghinion. Intrau în tine, nu-și cereau scuze. Era așa… foarte schimbat. Și foarte multă mizerie.”, a mai spus vedeta.