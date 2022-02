Cristina Ich a dezvăluit că și-a schimbat numele din buletin

Cristina Ich și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că și-a schimbat numele. Cum o cheamă în prezent pe partenera lui Alex Pițurcă și care este motivul pentru care a făcut această alegere?

Cristina Ich a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin care dezvăluie faptul că și-a schimbat numele. Până acum, numele partenerei lui Alex Pițurcă era Cristina Micu.

Anunțul potrivit căruia Cristina Ich și-a schimbat numele din buletin nu vine ca o surpriză pentru fanii ei. Atunci când a fost invitată în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță, ea a mărturisit că intenționează să facă acest pas, motivul din spatele alegerii având legătură cu trecutul ei și cu tatăl biologic.

Probabil că ăsta e și motivul pentru care îmi schimb numele pentru că nu vreau să mă lege absolut nimic de viața pe care eu am lăsat-o îngropată cu ani în urmă și pentru care eu m-am resemnat și nu am vrut să vorbesc niciodată despre subiectul ăsta. Pentru mine e foarte sensibil” , a adăugat Cristina Ich în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

În același podcast, Cristina Ich a făcut mărturisiri emoționante despre trecutul ei. Ea a relatat și un episod în care l-a căutat pe tatăl biologic, însă înainte să îl vadă, a renunțat pentru că nu se simțea pregătită să facă asta.

„Am fost o norocoască găsind tatăl pe care eu l-am căutat. Am simțit că parcă îl cunosc dintotdeauna. Ai mei s-au despărțit când eram foarte mică și eu încă nu conștientizam ce se întâmplă. Cam doi ani aveam. (…) L-am căutat și după am renunțat. Și când l-am găsit, nu am mai vrut să îl mai văd. El nu locuiește în țară. Și în momentul în care am vrut să îl întâlnesc, în ziua respectivă am spus că: „Nu mai vreau să te mai văd.” Nu eram pregătită. El nu m-a căutat, dar știe de mine.”