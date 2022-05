Iulia Pârlea, declarații neașteptate despre fostul ei partener, Alex Pițurcă

Iulia Pârlea, fosta parteneră a lui Alex Pițurcă, a făcut declarații surprinzătoare despre fiul lui Victor Pițurcă. După o relație de câțiva ani cu acesta, prezentatoarea rubricii vremea de la PRO TV se pare că nu a rămas cu o părere bună despre el. Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, aceasta l-a descris pe Alex Pițurcă într-o manieră neprietenoasă.

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, la rubrica „Spui tot, sau îți ia gura foc!”, Iulia Pârlea a vorbit despre despre relația pe care a avut-o cu Alex Pițurcă .Prezentatoarea TV l-a criticat pe fiul fostului selecționer Victor Pițurcă, fiind de părere că este o persoană „neasumată” și „imatură.”

„Am fost împreună trei ani! Toate relațiile mele au fost serioase! Are prea multe vicii! Pe deasupra, este neasumat și imatur! Am suferit după ultima relație cu Alex Pițurcă. Nu regret nicio relație din toate pe care le-am avut. Ele m-au adus în acest punct. M-am axat pe muncă, de aceea am preferat să rămân singură. Ne-am despărțit acum trei ani. Nu am avut aventuri. S-a acoperit rana după Alex. Fuse și se duse, într-o altă viață”, a declarat Iulia Pârlea în cadrul emisiunii „La Mărută.”