Alexandra Stan, despre Cătălin Măruță și conflictul cu acesta: „Nu pot să-i port vreodată pică”

Alexandra Stan a făcut declarații despre conflictul pe care l-a avut în vara anului 2021 cu Cătălin Măruță și despre relația pe care o are acum cu prezentatorul TV.

În vara anului trecut, Alexandra Stan a fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, iar acesta a întrebat-o dacă ea și partenerul ei de la vremea respectivă ar urma să devină părinți. „Mâine, poimâine vara o să ne dea și-o veste, că familia se mărește”, a spus, Măruță. „Da, că îți fac un verișor, un nepoțel. Nu știu, în curând, sperăm, acum când vrea Dumnezeu”, a răspuns Alexandra Stan.

Alexandra Stan a povestit ulterior, în podcastul lui Damian Drăghici, că acel episod din cadrul emisiunii „La Măruță” a fost deranjant, iar prezentatorul TV a încălcat anumite decizii cu privire la difuzarea unui material.

Potrivit mărturisirilor făcute de Alexandra Stan, ea s-a simțit deranjată de întrebările nepotrivite pe care Cătălin Măruță i le-a adresat cu privire la o posibilă sarcină, artista confruntându-se cu probleme de sănătate. Artista a spus atunci că nu va mai merge niciodată în emisiunea acestuia de la PRO TV.

„A scris despre mine niște lucruri foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a spus că nu o să pot să fac copii un an, iar dacă fac, oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor și el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. Sincer, mi s-a părut foarte urât din partea lui și n-o să mai merg niciodată la Cătălin Măruță în nicio emisiune pe care o are el pentru nici un ban din lumea asta”, a adăugat Alexandra Stan în podcast-ul lui Damian Drăghici.