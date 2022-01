Alexandra Stan, noi dezvăluiri despre divorțul de Emanuel Necatu: „Am mers în fața altarului cu sufletul deschis”

Alexandra Stan și-a surprins fanii în vara anului trecut cu vestea că s-a căsătorit. Artista și fostul ei partener, Emanuel Necatu, au avut parte de un eveniment discret. Ceremonia religioasă a fost la Constanța, iar cununia civilă a fost oficiată de către Elena Lasconi, primăriță în Câmpulung Muscel. Evenimentul a avut loc în secret în Câmpulung, pe data de 24 aprilie, iar ulterior cei doi au avut și o ceremonie într-un loc special, mai exact la Nămăiești.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au trăit o scurtă poveste de dragoste. Aceștia au luat decizia de a divorța la doar trei luni de la nuntă. În luna septembrie 2021, au apărut primel zvonuri conform cărora Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au despărțit. La vremea respectivă, artista a șters aproape toate fotografiile în care apărea alături de Emanuel Necatu, dar și acesta a făcut același lucru, astfel că nicio fotografie cu cei doi nu mai apare pe contul lui de socializare.

Alexandra Stan a oferit recent un interviu publicației VIVA! în care a dat mai multe detalii despre motivele care au dus la divorț, recunoscând că s-a grăbit în momentul în care a luat decizia de a se căsători.

„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari, fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a precizat Alexandra Stan pentru sursa citată.

„Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele”, a mai spus artista.

Alexandra Stan a vorbit și despre modul în care încearcă să depășească perioadele dificile din viața ei: „Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar. În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment”.

