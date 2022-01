Alexandra Stan, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios

În urmă cu aproximativ trei luni, Alexandra Stan și Emanuel Necatu, fostul ei soț, au divorțat. Acum, cântăreața a fost surprinsă în ipostaze tandre cu un alt bărbat.

Alexandra Stan s-a afișat cu Alex Parker, care face parte tot din industria muzicală, el fiind un producător român, compozitor și fondatorul casei de discuri Creator Records. Tânărul a împărtășit cu urmăritorii lui de pe Instagram o fotografie în care el și cântăreața se sărută în noaptea de Revelion.

Zvonurile conform cărora Alexandra Stan și Alex Parker ar forma un cuplu nu au întârziat să apară. Până acum, cei doi nu au confirmat dacă ar fi într-o relație. Recent, au lansat o piesă cu ocazia sărbătorilor de iarnă, care se numește Home alone, dar au realizat împreună și o ședință foto, iar în imaginile publicate pe rețelele de socializare, Alexandra Stan și Alex Parker sunt foarte apropiați.

În luna aprilie a anului 2021, Alex Parker a fost la „Chefi la cuțite”, sezonul 9, și a povestit că e pasionat de muzică de la o vârstă fragedă și că a colaborat cu o serie de artiști faimoși din România.

„Aventura cu producția muzicală a început pe la 13-14 ani, când am descoperit muzica electronică și de atunci până acum nu cred că am făcut ceva în care să mă implic cu mai multă pasiune. Am dat piese pentru artiști destul de cunoscuți de la noi din țară, printre care Nicole Cherry, Delia, Antonia, Amna. Am colaborat cu 90% din toți artiștii români și fiecare a avut o piesă pe radio care a pornit de la mine. Mi-am propus să ajung în Billboard, să fiu producător și artist în topurile din State.”