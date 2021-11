Alexandra Stan are probleme de sănătate. Cu ce se confruntă artista?

Alexandra Stan are probleme de sănătate și a vorbit deschis despre ele, în fața tuturor, în cadrul podcast-ului găzduit de Gojira, unde a povestit în detaliu despre boala ei. Cântăreața a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar ataca tiroida, determinând frecvent hipotiroidism. Boala se întâlnește cu predilecție între femei, mai ales la vârsta a doua, dar poate fi diagnosticată și mai timpuriu. În mod normal, afecțiunea se tratează cu terapie de substituție hormonală.

Diagnosticarea s-a petrecut după ce problemele de sănătate cu care se confrunta de ceva timp s-au agravat. Alexandra Stan are probleme de mai multă vreme și a manifestat simptome, însă a povestit că a fost diagnosticată după întoarcerea din competiție, susținând că tiroidita sa a fost agravată de stres și de imunitatea generală scăzută.

„Aveam probleme cu glanda. Eu m-am îmbolnăvit de glandă, pentru că nu am mâncat și din cauza stresului. Am tiroidită Hashimoto, este o boală autoimună, creierul meu produce anticorpi care distrug hormonii pe care îi produce glanda. Asta se întâmplă dacă ești stresat sau îți scade imunitatea.„

Anunțul că Alexandra Stan are probleme de sănătate vine într-un an dificil pentru artistă. Aceasta s-a căsătorit în secret, în acest an, cu Emanuel Necatu, într-o ceremonie oficiată de Elena Lasconi, primărița orașului Câmpulung Muscel. Recent, cântăreața a anunțat că a divorțat de soțul ei și a povestit că regretă actul impulsiv de a se căsători, explicând că decizia a fost luată într-un moment de vulnerabilitate.

Alexandra Stan a povestit în cadrul podcast-ului și de ce crede că a ajuns să sufere de această condiție autoimună.



„Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici este chakra comunicării, vorbirii. Eu mulți ani aveam impresia că nu pot să mă exprim. Am avut senzația asta mulți ani, că nu pot să ajung la oameni, de-asta vreau să-mi fac un podcast, ca să vorbesc.”

Foto: Instagram

