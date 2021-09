Reacția Elenei Lasconi privind separarea dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu

Reacția Elenei Lasconi, primărița orașului Câmpulung Muscel, după zvonurile privind separarea dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu, nu a întârziat să apară. Lasconi, fostă prezentatoare la postul de televiziune ProTV, a fost cea care a oficiat, în luna aprilie a acestui an, căsătoria civilă dintre cei doi, o ceremonie veselă, la care mirii au decis să îmbrace port popular ca să își celebreze dragostea. Ceremonia a fost secretă până în momentul în care cei doi au decis să își facă publică povestea prin intermediul unui interviu și a unui pictorial în revista Viva!

În ultima lună, au apărut zvonuri despre o posibilă despărțire între cei doi, care nu au declarat oficial, însă, nimic în acest sens. Însă Alexandra Stan a șters imaginile cu soțul său de pe propriul cont de Instagram, iar, la rândul său, și acesta a făcut la fel, gesturi interpretate ca fiind motivate de o eventuală despărțire. Ceva mai târziu, Emanuel Necatu a publicat un mesaj care a fost considerat de presă drept descriind situația în care se găsește acum în căsnicia sa. „În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste”.

Reacția Elenei Lasconi după ce a fost întrebată despre toate astea a fost una de regret.”Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Nu am știut nimic până am aflat din presă despre cazul lor. Este o poveste tristă!”, a declarat ea pentru impact.ro.

Cu câteva luni în urmă, Cătălin Măruță obținea reacția Elenei Lasconi privind căsătoria pe care o oficiase în mare secret: „A fost cred că cea mai emoționantă căsătorie pe care am oficiat-o, chiar mi-au dat lacrimile. Am oficiat la primărie și apoi am fost și am ‘oficiat’ simbolic la Mănăstirea Nămăiești, unde este o icoană făcătoare de minuni. A fost ceva special. Alexandra împreună cu Emanuel au venit îmbrăcați în costume populare. Am stat într-o încăpere în care este o colecție impresionantă de costume muscelene și m-am îmbrăcat și eu în costum popular ca ei. Sora Alexandrei îi filma și plângea în hohote, se citea iubirea autentică și faină. Îmi doresc să se bucure unii de alții și să mă anunțe și când o să vină botezul. Au fost foarte hotărâți când au spus ‘Da’! S-au luat în brațe și s-au pupat!”, declara aceasta la vremea respectivă.

Foto: arhiva ELLE

