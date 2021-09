Alexandra Stan, prima reacție după ce soțul ei pare să fi confirmat despărțirea

Cele mai recente zvonuri care o au în centrul atenției pe Alexandra Stan fac referire la faptul că, deși au trecut doar câteva luni de la nuntă, artista ar avea probleme în căsnicie.

Ei bine, se pare că zvonurile sunt adevărate! După ce artista a șters aproape toate fotografiile în care apărea alături de Emanuel Necatu, iată că și acesta a făcut același lucru, astfel că nicio fotografie cu cei doi nu mai apare pe contul lui de socializare. Ba mai mult, a postat un mesaj care lasă să se înțeleagă acest lucru.

„În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvâșit în dragoste”, a postat Emanuel Necatu.

După ce a Emanuel Necatu a șters toate fotografiile cu ea, Alexandra Stan a postat un videoclip pe pagina ei de Instagram, în care ascultă o melodie cu un mesaj trist. „A fost odată ca niciodată/ Să ne îndrăgostim/ Eram atât de siguri/ Orbiți de stelele de deasupra/ Am încercat și am încercat să te avertizez/ Că m-aș putea destrăma/ Toate zidurile mele s-au prăbușit asupra mea/ Nu mă poți salva/ Toate zidurile mele s-au prăbușit asupra mea/ Nu mă poți schimba”, sunt versurile piesei pe care o asculta Alexandra Stan, la Instastory.

„E absurd să dau explicații presei de fiecare dată când îmi dau jos sau pun la loc verigheta. Chiar îmi doresc să păstrez cât mai intimă relația noastră, iar despre Emanuel să nu se mai vorbească în presă, mai ales că nu îi place. Eu sunt acum într-o vacanță în Turcia cu sora mea și aș vrea să mă bucur de ea în continuare”, a spus Alexandra Stan în urmă cu câteva săptămâni pentru viva.ro.

Alexandra Stan și-a luat prin surprindere fanii cu anunțul că s-a căsătorit în secret, mai ales că în ultima vreme și-a păstrat viața personală departe de ochii presei. Alexandra Stan a dezvăluit pentru revista Viva! cine este bărbatul cu care s-a căsătorit. Artista a mărturisit că s-au cunoscut acum câteva luni și că între ei a fost dragoste la prima vedere. „Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social. (…) Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri.”

Alexandra Stan și partenerul ei, Emanuel, s-au căsătorit în cadrul unui eveniment intim, având alături familia și nașii. Ceremonia religioasă a avut loc la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae și au fost cununați de preotul care a cununat-o și pe sora artistei. Cei doi au planificat nunta într-un timp scurt și și-au dorit ca evenimentul să fie unul inedit, pe malul mării.

