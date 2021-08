Alexandra Stan, schimbare surprinzătoare de look. Care este motivul pentru care a fost criticată în mediul online

Alexandra Stan se numără printre cele mai apreciate artiste din România. Recent, cântăreața și-a luat prin surprindere urmăritorii din mediul online cu o schimbare de look.

Alexandra Stan a publicat pe contul ei de Instagram un video prin care le arată fanilor procesul prin care a trecut pentru această schimbare. Artista și-a decolorat sprâncenele, însă putem observa că are și câteva șuvițe roz. Majoritatea fanilor și-au exprimat aprecierea față de noul ei look și i-au lăsat comentarii la acest clip.

Însă, Alexandra Stan a primit și un comentariu din partea unui fan care face referire la recentele declarații ale artistei despre Cătălin Măruță. „Bravo ție că vrei să ieși de la naftalină pe spatele lui Cătălin Măruță. Se pare că n-ai reușit la Survivor, când te înjurau ăia și te tratau ca pe ultimul om, chiar mi-a fost milă de tine atunci. Acum ai prins glas la nume mari, doar doar o să fii iar pe val. N-o să fii! Fă muzică, nu scandal!! #YOUARELAME”, a fost comentariul acelui urmăritor.

Alexandra Stan a fost invitată în podcastul lui Damian Drăghici, acolo unde a făcut o serie de declarații despre Cătălin Măruță. Artista a mărturisit că prezentatorul TV a încălcat anumite decizii cu privire la difuzarea material. „Chiar zilele trecute am avut o întâmplare cu Măruță și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra. Niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic… a fost o chestie, așa… Cu toate că multă lume vorbea despre el, de ce face el la TV… A făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managementul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu difuza un anumit material. Cu toate că i-am zis să îl dea după data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni înainte.”

Potrivit mărturisirilor făcute de Alexandra Stan, ea s-a simțit deranjată de anumite referiri pe care Cătălin Măruță le-a făcut cu privire la o posibilă sarcină, atunci când cântăreața a fost invitată în emisiunea lui de la PRO TV. Artista a dezvăluit că a luat o decizie radicală după acest episod. „A scris despre mine niște lucruri foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a spus că nu o să pot să fac copii un an, iar dacă fac, oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor și el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. Sincer, mi s-a părut foarte urât din partea lui și n-o să mai merg niciodată la Cătălin Măruță în nicio emisiune pe care o are el pentru nici un ban din lumea asta”, a adăugat Alexandra Stan în podcastul lui Damian Drăghici.

