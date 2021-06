Ce crede Andra despre conflictul dintre Alex Velea și soțul ei, Cătălin Măruță

De câteva săptămâni Antonia și Alex Velea au lansat diverse acuzații dure la adresa lui Cătălin Măruță și, deși prezentatorul a încercat să aplaneze conflictul, Alex Velea a continuat să vorbească despre motivele care au dus la această ceartă.

Mulți s-au întrebat care este și părerea Andrei, soția lui Cătălin Măruță, cu privire la acest scandal. Artista nu a făcut nicio declarație până acum și s-a ținut departe de această ceartă. Și, potrivit unui interviu acordat de tatăl Andrei publicației fanatik.ro, cel mai probabil nici nu va spune public care este părerea ei.

„O spun, la modul serios, și ca manager, dar și ca tată al Andrei. Pe Andra nu o interesează ce face Cătălin la televizor, este strict treaba lui. Fiecare își vede de cariera lui, nu se amestecă lucrurile”, a spus, pentru FANATIK, tatăl Andrei. „Eu mi-am crescut copiii să fie artiști, și asta și sunt, au cariere serioase în spate. Și asta fără să se implice în tot felul de discuții nu tocmai potrivite pentru statutul lor”.

„Andra îl respectă pe Alex și o respectă pe soția lui, pe Antonia. S-a pus în repetate rânduri problema să colaboreze, nu cred că nu o vor face, la un moment dat. Da, e adevărat, acum nu este niciun proiect de colaborare, dar pe viitor nu trebuie exclus. Ei sunt artiști, nu au de ce să fie supărați unul pe celălalt. Iar eu mă înțeleg bine cu Alex Velea și cu Antonia, îi respect, îi iubesc, am colaborat excelent de fiecare dată când a trebuit cu ei. De ce să intervină Andra? Andra este cântăreață, Andra a colaborat cu amândoi, o va mai face, se vor vedea la concerte, la evenimente. De ce să se implice într-un scandal pe care, sincer, nu l-am urmărit și nici nu știu exact de la ce a pornit”, a mai spus Mihai Alexandru pentru sursa menționată.

Alex Velea a fost invitat recent în emisiunea Xtra Night Show și a povestit despre acest conflict, precizând că nu mai vede o cale de împăcare între el și Cătălin Măruță, deși mulți ani au fost prieteni buni. „Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta. Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna”, a declarat Alex Velea, la Antena Stars.

„Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea. Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez„, a mai spus Velea.

Zilele trecute Alex Velea a fost invitat în podcastul găzduit de Speak, iar în cadrul acestuia cei doi au discutat despre conflictul dintre artist și Cătălin Măruță. „Mi se pare că în fiecare săptămână e măcar o emisiune în care este vorba despre mine sau despre Antonia, dar într-un context defavorabil nouă. Într-un context nașpa. (…) Nu am ce să mai vorbesc cu el. S-a mai întâmplat o dată, când chema rudele fostei mele neveste ca să vorbească despre mine aiurea. Asta după ce avusesem niște ani de prietenie.”

Prezentatorul TV ar fi sunat-o pe mama lui Alex Velea și i-ar fi spus că a greșit. „A vrut să ne împăcăm, după care a sunat-o pe mama și i-a spus: „Doamna Velea, știți cum este, suntem ca într-o relație, am mai greșit.” Și-a cerut un fel de scuze, apoi a spus că sunt un fel de gâscă dacă nu accept scuzele și dacă nu merg mai departe.”

„Îmi doream oricum să fac o colaborare cu Andra pentru că mi se pare că este tare din punct de vedere vocal și am zis: „Hai să o las așa.” Am mers, am cântat la Ateneu, am mers în turneu, în fine, după care și-a luat din nou filmul ăsta de cancanist, de calcă pe cadavre. N-am ce să-i zic că s-a dus prea departe. Este prea târziu ca să mai zic ceva. Fiecare o să aibă parte de o judecată, mai devreme sau mai târziu”, a adăugat Alex Velea.

Replicile acide ale artistului la adresa lui Cătălin Măruță nu s-au oprit aici, acesta considerându-l „mincinos” și „fals” pe prezentatorul de la PRO TV. „Lumea l-a mai văzut în ipostaza asta, în care vrea să facă rău. E mincinos și fals. Omul este ahtiat după bani, contracte, să prezinte evenimente, să aibă rating și lui i se par relevante treburile astea. Cu cât are mai mult rating, să îl cheme lumea să ia 3 lei, mă rog, înmulțit cu mult”, a spus Alex Velea în podcastul lui Speak.

De asemenea, acum ceva timp, și Antonia, partenera lui Alex Velea, s-a arătat revoltată de practicile lui Cătălin Măruță. Cântăreața a postat un Instagram Story în care s-a arătat deranjată de faptul că numele ei și al partenerului său de viață apar deseori ca teme de discuție între invitați sau ca subiecte de provocări pentru aceștia, în cadrul emisiunii „La Măruță.” „Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță (mare îmbârligător de fel) de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare al numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs”, a scris Antonia.

Foto: Instagram

