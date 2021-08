Alexandra Stan, primele declarații despre zvonurile că ar avea deja probleme în căsnicie

De ceva timp circulă mai multe zvonuri potrivit cărora Alexandra Stan ar fi însărcinată cu primul copil, iar acum vedeta a decis să facă puțină lumină pe tema acestui subiect.

Invitată într-o emisiune tv, Alexandra a fost întrebată dacă așteaptă primul copil, așa cum se speculează în presă și în rândul fanilor ei. „Da, îţi fac un verişor. Un nepoţel. În curând, sperăm. Când vrea Dumnezeu”, a spus cântăreața.

Cele mai recente zvonuri care o au în centrul atenției pe Alexandra Stan fac referire la faptul că, deși au trecut numai 3 luni de la nuntă, artista ar avea probleme în căsnicie.

„E absurd să dau explicații presei de fiecare dată când îmi dau jos sau pun la loc verigheta. Chiar îmi doresc să păstrez cât mai intimă relația noastră, iar despre Emanuel să nu se mai vorbească în presă, mai ales că nu îi place. Eu sunt acum într-o vacanță în Turcia cu sora mea și aș vrea să mă bucur de ea în continuare”, a spus Alexandra Stan pentru viva.ro.

Alexandra Stan și-a luat prin surprindere fanii cu anunțul că s-a căsătorit în secret, mai ales că în ultima vreme și-a păstrat viața personală departe de ochii presei. Alexandra Stan a dezvăluit pentru revista Viva! cine este bărbatul cu care s-a căsătorit. Artista a mărturisit că s-au cunoscut acum câteva luni și că între ei a fost dragoste la prima vedere. „Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social. (…) Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri.”

Alexandra Stan și Emanuel, partenerul ei, au fost inițial prieteni, iar relația lor a evoluat pe parcurs. „Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât. Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta.”

Artista a dezvăluit cu această ocazie și cine a făcut primul pas în relația lor. „El a făcut primul pas și a fost cel care mi-a mărturisit că are sentimente pentru mine. Doar că și eu simțeam același lucru, numai că nu știam dacă să-i spun sau nu, având în vedere că ne-am cunoscut într-o perioadă în care nu a fost despre noi doi, ca indivizi”, a adăugat Alexandra Stan pentru Viva!.

Alexandra Stan și partenerul ei, Emanuel, s-au căsătorit în cadrul unui eveniment intim, având alături familia și nașii. Ceremonia religioasă a avut loc la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae și au fost cununați de preotul care a cununat-o și pe sora artistei. Cei doi au planificat nunta într-un timp scurt și și-au dorit ca evenimentul să fie unul inedit, pe malul mării.

Alexandra Stan a abordat de-a lungul timpului cu sinceritate atât momentele frumoase din viața ei, cât și pe cele dificile pe care le-a întâmpinat. Artista a vorbit cu mai multe ocazii despre dorința de a avea un copil. Într-un interviu acordat revistei Unica, vedeta a declarat că își dorește să devină mamă și a spus și ce calități consideră că ar trebui să aibă tatăl copilului ei. „Îmi doresc mult să fiu mamă. Iar tatăl copilului trebuie să fie un om bun, calm, să ne iubească, să fie responsabil, să fie un om echilibrat; nu-mi doresc să fie un om bogat sau să aibă „calități” de genul. Să fie un om înțelegător și să mă susțină. Și să-și dorească să fim un întreg, pentru că asta înseamnă să fim o familie”, a declarat Alexandra Stan.

Foto: Instagram

