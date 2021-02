Alexandra Stan de la Survivor vorbește despre agresorul ei și despre cum a trecut peste violență

Alexandra Stan de la Survivor este una dintre puținele artiste din România care a ajuns în topurile internaționale, dar este totodată și o victimă a violenței care a ales să vorbească despre lucrurile prin care a trecut în 2013, atunci când a fost agresată de impresarul său, Marcel Prodan. Deși cântăreața nu a avut de ales atunci – incidentul agresiv a fost oprit chiar de polițiști, iar presa a relatat pe larg evenimentul – ea a continuat să vorbească despre subiect și chiar a participat, cel puțin o dată, la un marș care cerea măsuri mai ferme din partea autorităților pentru cei care agresează femei.

Acum, Alexandra Stan de la Survivor a vorbit pentru revista Viva! despre emisiunea-concurs la care participă, dar și despre incidentul violent și despre felul în care a trecut peste acesta. Ea a mărturisit că este o persoană sensibilă, care nu este neapărat obișnuită cu condițiile dificile pe care le impune o astfel de încercare, dar a povestit și despre plecarea sa în Los Angeles, după ce a fost dezamăgită de felul în care funcționează industria muzicală din România. „Acum nu mai am așteptări. Atunci au fost oameni care m-au furat, m-am judecat cu ei, a fost o perioadă urâtă. Am decis să mă mut, să fiu un artist independent. Am renunțat la tot ce însemna concerte în Europa, era complicat să zbor în fiecare weekend.”

Cât despre violențele la care a fost supusă în 2013, Alexandra Stan de la Survivor a spus: „După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație. Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București. În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale…”

