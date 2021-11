Dana Rogoz, vacanță de vis în Laponia alături de soț și cei doi copii

Dana Rogoz, soțul ei, regizorul Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, se află zilele acestea într-o superbă vacanță în Laponia, iar actrița le-a împărtășit cu fanii ei întreaga sa experiență.

„Am făcut deja 2 zboruri din 3 pe ziua de azi. Radu și cu mine am dormit doar vreo 2 ore, căci am putut să ne ocupăm de bagaj abia după ce i-am adormit pe cei doi. La 4:30 eram deja în aeroport la noi. Am zburat spre Helsinki, cu escală în Munchen. Iar de aici urmează să zburăm în câteva ore spre Rovaniemi”, le-a dezvăluit vedeta fanilor săi pe rețelele de socializare.