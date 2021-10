Incidentul neașteptat prin care a trecut Dana Rogoz: „Acum râd, dar nu vreți să știți ce dureros a fost”

Dana Rogoz obișnuiește să își țină la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu privire la viața de familie, proiectele profesionale în care este implicată și experiențele alături de cei doi copii, Vlad și Lia.

Recent, Dana Rogoz le-a povestit cu sinceritate fanilor că a avut parte de un incident în timpul nopții. Actrița a mărturisit prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram că fiica ei, Lia, a lovit-o din greșeală, în timp ce în încerca să o adoarmă. Chiar dacă acum încearcă să își păstreze optimismul, vedeta a adăugat că încă are nasul puțin umflat. „Uitați-vă bine la nasul meu! Așa arăta înainte să-mi dea Lia azi-noapte un cap în el. Acum râd, dar nu vreți să știți ce dureros a fost. Încă e puțin umflat și sper să nu îmi rămână strâmb. Să nu credeți după că am avut vreo intervenție. Nope, doar o mișcare sigură și în forță a capului ei spre nasul meu, făcută pe întuneric, în pat, in timp ce sperăm că o voi adormi curând.”

Actrița a precizat că soțul ei, regizorul Radu Dragomir, a încercat să îi ofere ajutorul. „A pârâit!!!! Am urlat atât de tare, încât Radu a sărit din pat, a aprins lumina și era gata-gata să-mi pună nasul la loc. Doamne, mă doare și când râd acum”, a transmis Dana Rogoz pe Instagram.

Dana Rogoz a dezvăluit recent că și-a retras fiica de la creșă, la scurt timp după ce anunțase, la începutul lunii octombrie, că a început să o ducă acolo. Actrița în vârstă de 36 de ani a explicat faptul că etapa în care se află România în acest moment, traversând un al patrulea val foarte violent al pandemiei, care a umplut spitalele, a determinat-o să își schimbe planurile. „Am hotărât împreună cu Radu să nu o mai ducem pe Lia la creșă o perioadă, până nu trece nebunia. Vom sta acasă cu rândul, vedem noi cum o scoatem la capăt. Sigur, nu înseamnă că gata, ne-am ferit de orice pericol, dar măcar să mai reducem din riscuri. Suntem vaccinați, dar în ultima perioadă am preferat să comandăm mâncare acasă decât să ne oprim la câte un restaurant.”

„Nu pot renunța la jobul meu, la multe dintre activitățile deja începute, dar totuși încerc să reduc cât pot interacțiunile și deplasările care nu sunt fix în momentul ăsta necesare. Mesajul ăsta nu e menit să influențeze pe nimeni în nicio direcție, dar vă zic sincer că nu mai suport să mă stresez la fiecare muc al Liei”, a mai motivat Rogoz decizia.

