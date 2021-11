Alexandra Stan, mărturisiri despre despărțirea de Emanuel Necatu: „Nu ne potriveam”

Alexandra Stan și-a surprins fanii în vara acestui an cu vestea că s-a căsătorit. Artista și fostul ei partener, Emanuel Necatu, au avut parte de un eveniment discret. Ceremonia religioasă a fost la Constanța, iar cununia civilă a fost oficiată de către Elena Lasconi, primăriță în Câmpulung Muscel. Evenimentul a avut loc în secret în Câmpulung, pe data de 24 aprilie, iar ulterior cei doi au avut și o ceremonie într-un loc special, mai exact la Nămăiești.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au trăit o scurtă poveste de dragoste. Aceștia au luat decizia de a divorța la trei luni de la nuntă. În luna septembrie, au apărut zvonuri conform cărora Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au despărțit. La vremea respectivă, artista a șters aproape toate fotografiile în care apărea alături de Emanuel Necatu, dar și acesta a făcut același lucru, astfel că nicio fotografie cu cei doi nu mai apare pe contul lui de socializare.

În cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri de pe Instagram, unul dintre fanii ei a întrebat-o dacă mai este sau nu căsătorită, iar răspunsul vedetei i-a uimit pe mulţi. Alexandra Stan s-a filmat în timp ce le arăta urmăritorilor că nu are niciun inel pe deget, nici cel de logodnă și nici verigheta. Ulterior, cântăreața a fost invitată la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” și a vorbit despre despărțirea de soțul ei, confirmând toate zvonurile care apăruseră în ultima vreme cu privire la această separare.

Recent, cântăreața a fost invitată în podcast-ul „Aproximativ discuții” cu Gojira, produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish, iar cu această ocazie a făcut noi mărturisiri despre divorț.

„Eu îmi doream super mult să fac copii și îmi doresc în continuare, dar cumva venisem de la Survivor și eram așa: „Nu, frate, ce fac eu cu viața mea? Nu mai am răbdare, trebuie să fac copil, familie.” M-am despărțit de băiatul ăsta. Am rămas în condiții super ok, ne respectăm, nu a fost cu ceartă sau chestii de genul. Ne-am căsătorit ca să facem copii, familie, dar de fapt nici nu ne potriveam, aveam păreri diferite despre viață în general. Eu eram disperată, venisem din junglă. Am stat 7 săptămâni acolo. Să n-ai telefon, familie, niciun contact cu tot ce înseamnă realitatea, societatea, nimic…”

Artista a povestit că își dorea să își întemeieze o familie și să devină mamă, însă pe parcurs a realizat că ea și fostul ei soț nu se potriveau. „După ce am făcut-o și m-am dus în fața altarului și m-am măritat și am încercat să fac și chestia asta și mi-am dat seama că nu e chiar așa, că nu asta e esența, am ajuns într-un punct în care sunt super relaxată. A fost și un refugiu. Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte mult calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Nu eram nici prea pretențioasă, mă măritam cu oricine aproape. Omul era foarte calculat. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații, ca să fie totul în regulă”, a adăugat Alexandra Stan în podcast-ul „Aproximativ discuții.”

Citește și:

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro