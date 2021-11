Vlad Gherman, despre viața după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Se întâmplă lucruri bune”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat la începutul lunii februarie că se despart, după nouă ani de relație și o logodnă de doi ani.

Vlad Gherman este activ pe YouTube, acolo unde își ține la curent fanii cu privire la proiectele din viața profesională. Însă, el a vorbit cu sinceritate în mai multe clipuri despre viața lui personală, mai ales după ce el și Cristina Ciobănașu au pus punct relației lor. Recent, într-un video publicat pe YouTube, actorul a răspuns la o serie de întrebări primite din partea fanilor și a povestit cum i s-a schimbat viața după această despărțire. „A fost, probabil, cel mai greu lucru prin care am trecut. Clar despărțirea asta și-a lăsat amprenta asupra mea. Ce pot să vă spun acum, la câteva luni bune de la despărțire, e că sunt bine. Viața fără Cris este una cât se poate de normală, de firească. Se întâmplă lucruri bune, poate lucruri mai puțin bune, dar viața merge înainte. Mă bucură faptul că am reușit să ies din depresia aia, să fac lucruri pentru mine. Scot a doua piesă, abia aștept să o auziți și voi. Trebuie să-i filmez clip. Fac lucruri pentru mine, nu stau nicio secundă și mi se pare că se leagă lucrurile foarte frumos. Până la urmă, asta e tot ce contează.”

În același video, Vlad Gherman s-a întâlnit cu actrița Cristina Ciobănașu pe platourile de filmare de la serialul Adela. Cu această ocazie, actorul a dezvăluit dacă ar accepta la un moment dat să joace din nou un cuplu cu fosta lui partenera. „Asta este meseria noastră, o respectăm și atunci, dacă am avea de jucat o poveste de dragoste, am face-o cum probabil am avea de jucat cu altcineva”, a răspuns Vlad Gherman actorul. „Nu aș avea nicio problemă pentru că e vorba de meserie”, a adăugat Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu este într-o relație cu un tânăr pe nume Alexandru Mureșan. În ciuda faptului că actrița a păstrat discreția, cei doi s-au afișat pe rețelele de socializare, iar Vlad Gherman a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește Cristina Ciobănașu.

Actorul a povestit într-un clip publicat pe contul lui de YouTube că fosta lui parteneră i-a spus de noua ei relație și a apreciat că mărturisirea a venit din partea ei. „Da, știam despre relația lui Cris cu acest băiat misterios. Știam chiar de la Cris, ea a venit să îmi spună. Nu a fost un moment ușor pentru nimeni, pur și simplu a fost o chestie onestă pe care ea a ținut să o facă. Am apreciat gestul pe care l-a făcut și faptul că a ținut să îmi spună lucrul asta. Singura chestie pe care am vorbit-o cu ea e că și-a asumat anumite riscuri. Știa de la început că poate să fie văzută, poate să scrie prin presă. Și-a asumat lucrurile astea și s-a dus cu capul înainte.”

De asemenea, Vlad Gherman a adăugat că el și Cristina Ciobănașu se înțeleg foarte bine și că este firesc ca amândoi să își refacă viața. „Normal că își dorea să încerce. Normal că își dorea să vadă cum s-ar comporta în raport cu un alt bărbat. Cris trăiește lucrurile astea și nu pot decât să mă bucur pentru ea. E o chestie la început de drum. Știu despre ce este vorba. Sunt la curent cu tot ce face. Ne înțelegem super bine.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro