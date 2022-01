Cu ce se ocupă acum Anca Lungu, fosta prezentatoare TV mutată la Nisa?

Anca Lungu a devenit populară în România ca prezentatoare de știri la Antena 1, dar și ca soția lui Ștefan Lungu, cel care a consiliat-o pe Elena Udrea și a fost implicat, alături de aceasta, în dosarul Gala Bute. Căsnicia lor s-a încheiat, însă, după 4 ani, iar prezentatoarea și-a continuat viața alături de un alt bărbat, alegând să părăsească țara cu aproape 4 ani în urmă, pentru a trăi la Nisa.

Anca Lungu are o fiică din relația cu Ștefan Lungu, pe Natalia, dar și un fiu, Georgios, din actuala relație. De când a plecat din țară, aparițiile ei pe plan local au fost scurte și discrete, însă acum prezentatoarea a vorbit mai mult despre actuala sa viață în cadrul emisiunii Teo Show. Aceasta a povestit cum i s-a schimbat viața în ultimii ani, dar și care sunt obiceiurile nesănătoase pe care le-a lăsat în urmă.

Anca Lungu a ținut o adevărată pledoarie împotriva consumerismului – povestind că și ea a învățat, de la plecarea din țară, să renunțe la obișnuința de a cumpăra prea multe lucruri:

„Cred că e ceva care, oarecum, exista în mine. Aici am găsit mediul perfect să dezvolt asta. Făcând viața mai simplă, devine mai frumoasă și cu mai multă substanță. Am un stil de viață chiar mai minimalist decât înainte. Am mai mult timp, pentru că până la urmă timpul e resursa noastră cea mai prețioasă. Consumerismul e o capcană a lumii în care trăim. Stilul ăsta de viață e un soi de protest la adresa consumerismului. Practic nu mai ai timp să te bucuri de tot ceea ce ai deja. Nu cred că ține neapărat de bugetul pe care îl avem. Nu contează cât câștigi, contează cât cheltui”, a declarat Anca Lungu.

Mai mult, Anca Lungu a și detaliat relația pe care a stabilit-o cu obiectele ei de când a decis că nu are nevoie de mai multe. „De exemplu, acum am două poșete în garderobă. E tot ce am. Sunt două piese prețioase, la care țin foarte mult. E ca atunci când ai 100 de prieteni, dar nu poți avea o relație cu ei, că nu ai timp s-o dezvolți o relație foarte bună”.

Lungu a mai povestit că a avansat în cunoașterea limbii franceze, dar și că fiica ei, Natalia, studiază la o școală din Nisa. „Învăț odată cu Natalia. Ea este peste mine cu limba franceză. Vorbește ca un localnic”, a declarat Anca Lungu.

