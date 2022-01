Anca Țurcașiu, imagini din vacanță. Ce destinație a ales artista

La fel ca mulți alți artiști din România, și Anca Țurcașiu se bucură în această perioadă de vacanță. Vedeta în vârstă de 51 de ani a ales o destinație care e tot mai populară în rândul celebrităților, și anume Punta Cana.

Anca Țurcașiu a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram mai multe imagini din această escapadă de vis din Punta Cana. „M-am întors aici. M-am întors pentru că este ca și cum aterizezi pe altă planetă…. Asta am simțit și anul trecut și acum!”

Artista s-a arătat încântată și de o experiență de care a avut parte în Punta Cana. „Una dintre cele mai impresionante experiențe din viața asta: să înot în ocean cu delfinii! Magic!”, a scris Anca Țurcașiu.

„Cine vine aici gândește automat timpul care mai rămâne pe Pământ…., cel mai prețios bun pe care îl avem. Răspunsul la întrebarea cine suntem pe aici? Cât timp mai avem? Îl dați voi….”, a mai transmis artista.

Cu siguranță foarte mulți se întreabă cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă, mai ales după ce au văzut imaginile cu ea în costum de baie. Vedeta are o formă fizică de invidiat și arată cu mândrie acest lucru.

Invitată acum ceva timp în emisiunea „Vorbește Lumea”, Anca Țurcașiu a dezvăluit că de 31 de ani nu mai consumă carne.

Deși foarte mulți ar crede că intenția a fost să arate într-un anumit fel, Anca Țurcașiu a recunoscut că a renunțat la carne pentru că nu îi place. Artista se preocupă ca în fiecare zi să aibă o alimentație sănătoasă, să aibă grijă de ea, dar să facă și exerciții fizice.

„Mi-am dat seama că nu îmi place carnea și am renunțat la ea. Ulterior, s-a dovedit că analizele mele au fost foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Nu am făcut un caz din asta. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să dorm, să am grijă de mine, să fac puțin sport.