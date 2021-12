Anca Țurcașiu dezvăluie cu ce se ocupă acum: „E o provocare nouă”

Anca Țurcașiu este o actriță și o cântăreață celebră, care reușește să cucerească pe toată lumea cu fiecare apariție. Fanii cu siguranță își amintesc și astăzi performanța ei din filmul românesc „Miss Litoral.”

Pe lângă muzică și actorie, Anca Țurcașiu mai activează și într-un alt domeniu, mai exact în modă. Artista a fost protagonista unei ședințe foto pentru OK! Magazine, în cadrul căreia a fost îmbrăcată cu rochiile pe care le-a creat. Vedeta a dezvăluit că a avut parte și de ajutor în realizarea pieselor acestei colecții și că nu s-a gândit până acum că ar putea face asta.

„Am realizat acest shooting cu câteva dintre piesele unei colecţii care înseamnă un nou început pentru mine, în lumea aceasta fashion. Până acum nu m-am gândit vreodată c-aş putea să fac aşa ceva, cu toate că mi-ar fi plăcut să găsesc o linie care să mă definească, să mă simt bine în hainele pe care le port şi să le pot oferi şi altor femei. Nu fac singură colecţia asta, normal. Este o colaborare cu Atelier Bolero, condus de Anca Balaş şi Ketty Nicolescu” , a spus Anca Țurcașiu pentru OK! Magazine.

Anca Țurcașiu a precizat că pentru ea este o nouă provocare, pe care se pare că a acceptat-o cu brațele deschise.

„Eu am absolvit şi designul interior şi am desenat toată viaţa mobilă. Acum iată că mă duc şi spre zona asta şi îmi place când mă trezesc dimineaţa şi-mi vine să desenez ceva. E o provocare nouă pentru mine şi-mi place.”

De asemenea, Anca Țurcașiu este și profesoară. Artista în vârstă de 51 de ani predă de multă vreme cursuri de actorie pentru copii, dar și canto.

„Sunt profesor de arta conversaţiei şi ţinută în societate. Am dezvoltat acest curs pentru că am simţit că este nevoie. În primele cinci minute când apărem undeva, se întâmplă să fim etichetaţi. Şi e bine să fim etichetaţi ca nişte persoane extrem de agreabile, dorite în preajma oricui. Şi eu îi învăţ pe adolescenţi să facă asta, să cucerească. Dar da, mai predau şi un curs de actorie pentru copii, mai predau şi canto, dar asta o fac de foarte multă vreme. Partea cu profesoratul este acum un pic mai dezvoltată pentru că am simţit ce-nseamnă efectul ei, finalul. Înseamnă o recunoştinţă foarte mare şi a absolvenţilor, dar şi a părinţilor acestor copii care sunt foarte încântaţi de ce se-ntâmplă”, a adăugat Anca Țurcașiu pentru sursa citată anterior.