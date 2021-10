Anca Țurcașiu dezvăluie secretele siluetei sale

Anca Țurcașiu are 51 de ani, arată fabulos și toată lumea se întreabă care sunt secretele siluetei sale de invidiat. Pe lângă o alimentație sănătoasă, artista are grijă să facă și sport.

Anca Țurcașiu a dezvăluit în emisiunea „Vorbește Lumea” că de 31 de ani nu mai consumă carne. Cu toate astea, vedeta a precizat că a început să mănânce pește. „Totul a început pe la 20 de ani. Nu am fost o carnivoră niciodată, nici o legătură să vreau să arat în vreun fel, cum crede de fapt toată lumea. Eu spun permanent despre acest mod de viață pe care l-am adoptat că nu dau sfaturi nimănui. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește.”

Deși foarte mulți ar crede că intenția a fost să arate într-un anumit fel, Anca Țurcașiu a recunoscut că a renunțat la carne pentru că nu îi place. Artista se preocupă ca în fiecare zi să aibă o alimentație sănătoasă, să aibă grijă de ea, dar să facă și exerciții fizice. „Mi-am dat seama că nu îmi place carnea și am renunțat la ea. Ulterior, s-a dovedit că analizele mele au fost foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Nu am făcut un caz din asta. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să dorm, să am grijă de mine, să fac puțin sport.”

De asemenea, pe lângă carne, Anca Țurcașiu a renunțat și la lactate, însă a luat această decizie din motive medicale. „Nu poftesc. Am un mod de a vedea lucrurile prin care îmi spun că acest aliment nu mai există de mâine. Când am renunțat la lactate a fost foarte complicat, a fost foarte greu. Acolo a fost o problemă de ordin medical, o inflamație articulară de care am scăpat renunțând la lactate. Întotdeauna merg către specialiști”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea de la PRO TV.

Citește și:

Simona Halep a vorbit despre planurile sale de viitor

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro