Simona Halep a vorbit despre planurile sale de viitor

Simona Halep a vorbit despre viitorul carierei sale, dar și despre retragerea din tenis, în cadrul conferinței de presă de la Transylvania Open WTA, turneul de la Cluj care aduce laolaltă o mare parte a jucătoarelor din România, dar și nume celebre precum tânăra Emma Răducanu.

În conferința de presă susținută luni, 25 octombrie, Simona Halep a declarat că își dorește mult să participe la olimpiada din 2024 de la Paris, arătând și că a fost foarte dezamăgită pentru că nu a putut să participe, din cauza unei accidentări, la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul acesta. Sportiva a dezvăluit și că acesta este orizontul de așteptare pentru cariera sa în tenisul profesionist, spunând că își dorește să mai rămână în circuit, dacă sănătatea îi va permite, încă trei ani.

Mai mult, Simona Halep a vorbit și despre tactica pe care vrea să o adopte de acum înainte, după accidentarea care i-a afectat serios jocul. „Nu simt presiune din afară, nu simt presiune nici din partea mea anul acesta, a fost o accidentare gravă, acum este ca un bonus… Am şansa la un bonus, de a mai juca câteva meciuri anul acesta… Mai am de jucat doi, trei ani, cu siguranţă voi juca (la Transylvania Open) dacă voi fi aptă. (…) Ne gândim un pic la cum am jucat în 2013, jucam mai agresiv, o să adaptez la ce am jucat până acum, dar vreau să progresez, să lucrez la agresivitate un pic, de la o săptămâna la alta intră în mine acest joc…. terminăm turneele de anul acesta şi vom face un plan”, a mai spus Halep.

Totodată, Simona Halep a comentat și situația generată de pandemie la noi în țară și a declarat în trecut că intenționează să își facă și a trei doză de vaccin. Sportiva s-a vaccinat, după ce a trecut prin boală, cu primele două doze din vaccinul Pfizer. Acum, aceasta a declarat că nu este deranjată neapărat de restricții, chiar și în condițiile în care turneul la care participă acum se desfășoară fără spectatori în tribune. „Este un mod de a trăi, fiind vaccinată nu am prea multe reguli, trebuie doar să mă testez, acum mi se pare că este un mod de a trăi şi l-am acceptat”, a explicat ea.

La întoarcerea sa în țară de la turneul de la Indian Wells, aceasta declara: „Este foarte trist ce se întâmplă în spitale. Sper ca lumea să înțeleagă ceva din această întâmplare și să se vaccineze, pentru că, așa cum spun medicii, ne protejează. Sigur că voi face și doza a treia, imediat după ce termin turneele”.

Foto: Instagram

