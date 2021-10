Simona Halep a dezvăluit detalii surprinzătoare despre căsătoria cu Toni Iuruc: „Am spus doar că vreau..”

Simona Halep a învins-o vineri, 8 octombrie, pe jucătoarea de tenis Marta Kostyuk, în vârstă de 19 ani, din Ucraina, scor 7-6(2), 6-1. Sportiva în vârstă de 30 de ani s-a calificat în turul 3 de la Indian Wells 2021.

Simona Halep a vorbit în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după meci despre nunta cu Toni Iuruc. Sportiva a mărturisit cu această ocazie că soțul ei a fost cel care s-a ocupat ca toate detaliile să fie puse la punct, astfel încât evenimentul să iasă așa cum și-au propus. „Soțul meu s-a ocupat de nuntă, așa că nu am mișcat un deget. Am spus doar că vreau flori albe, a știut ce îmi place și a făcut totul. Mulțumită lui, nu a trebuit să mă stresez pentru petrecere. M-am bucurat de ea, au venit mulți oameni, familia mea, prietenii mei, iar după două zile m-am întors la sala de fitness, am revenit rapid la antrenamente după nuntă”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep și Toni Iuruc formează un cuplu de trei ani și s-au logodit în această vară. Sportiva și omul de afaceri s-au căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, la Constanța, orașul său natal, într-un cadru de poveste. Petrecerea de cununie a avut la clubul Fratelli, locul deținut de nașii sportivei și, totodată, locul unde aceasta s-a întâlnit pentru prima dată cu Toni Iuruc.

Cei doi au sărbătorit cununia cu o petrecere privată, având alături familia și apropiații, precum și 300 de persoane. Au fost invitați să cânte Loredana și Dan Bittman, dar și o formație specializată în muzică tradițională. La nunta dintre Simona Halep și Iuruc au participat mulți sportivi și foști sportivi de top ai României, precum Ilie Năstase, Gheorghe Hagi sau Florin Răducioiu.

În ceea ce privește ținutele, Simona Halep a ales să poarte la nuntă două rochii – una bej pentru ceremonia civilă, cu o broderie în partea de sus, și una albă pentru petrecere, o ținută foarte elegantă, cu un detaliu inedit – o fundă neagră în zona bustului, ale cărei panglici atârnau până în partea de jos a rochiei.

Simona Halep nu și-a ascuns relația cu Toni Iuruc, alături de care s-a afișat cu diferite ocazii, a păstrat discreția în legătură cu relația lor și cu viitorul pe care îl planifică împreună. În schimb, sportiva a declarat în repetate rânduri că și-ar dori la un moment dat să întemeieze o familie și să aibă mulți copii, atunci când tenisul nu va mai fi principala sa prioritate.

