Prima imagine cu fiul lui Cabral & Andreea Ibacka

Fiul lui Cabral și al Andreei Ibacka, născut cu doar câteva zile în urmă, și-a făcut debutul în social media. Și asta pentru că celebrul său tată a postat pe contul său de Facebook o imagine emoționantă în care își ține în brațe odrasla, la doar câteva zile de la naștere, pentru a anunța că băiatul lui a ajuns, în cele din urmă, acasă. Cabral mai are o fiică, Namiko, din căsnicia cu Andreea Ibacka, și o altă fiică adolescentă, Inoke, din relația cu Luana Mitran, care a absolvit liceul anul acesta.

Cum se întâmplă mai recent în cazul copiilor de celebrități locale, fiul lui Cabral nu a fost dezvăluit cu totul publicului, prezentatorul TV alegând, cum a făcut și în cazul fiicei sale, Namiko, să îi protejeze momentan intimitatea și să nu îl expună pe de-a-ntregul privirilor Internetului, ascunzându-i fața. „Gata, acasă. Uitasem cât sunt de mici…”, a scris Cabral pe Facebook lângă imaginea postată, care a strâns rapid mii de aprecieri.



Fiul lui Cabral și al Andreei Ibacka s-a născut marți, pe 5 octombrie 2021, cântărind 3.420 de grame, perfect sănătos. Andreea Ibacka a făcut curând după naștere declarații de pe patul de spital. „Nici nu știu cum să încep. Am fost copleșită de foarte multe mesaje și gânduri cât se poate de sincere și pure, iar pentru asta vă mulțumesc din suflet. Da, am născut. Cabral, eu nu mai sunt grasă, dar nu știu despre tine. Lăsând gluma la o parte, marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu așa cum mă așteptam și m-a adus soțul. Sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada aceasta, dar suntem foarte bine. Suntem mega fericiți și suntem niște norocoși”, a declarat aceasta.

Foto: Facebook, arhiva ELLE

