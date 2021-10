Shannen Doherty, imagini dureroase din timpul tratamentului de chimioterapie

În 2015, Shannen Doherty, cunoscută pentru rolul din serialul Beverly Hills 90210, a fost depistată cu cancer de sân în stadiul IV. De atunci, actrița a suferit operații, chimioterapie, radioterapie și continuă o luptă grea cu boala.

Actrița în vârstă de 50 de ani a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii în care le arată fanilor săi ce înseamnă cu adevărat a fi diagnosticat cu cancer. În prima fotografie o putem vedea pe Shannen cu părul complet ras, în timp ce stă în pat și își oprește o sângerare nazală cu ajutorul unui șervețel. „E totul frumos? NU, dar e adevărat și am împărtășit asta în speranța că vom deveni mai educați, mai familiarizați cu felul în care arată cancerul. Sper ca astfel să îi încurajez pe oameni să facă mamografii, să facă controale regulate. În 2015 am fost diagnosticată cu cancer de sân. Am suferit o mastectomie și am făcut chimioterapie și radiații. Am avut multe sângerări nazale din cauza chimioterapiei”, a scris actrița pe contul său de Instagram.

Doherty a mărturisit de asemenea că tratamentul o făcea să se simtă extrem de obosită și că de multe ori alegea să poarte pijamale cu imprimeuri amuzante pentru a se simți mai bine. „Chiar mă înveseleau? Da!! Arătam ridicol și în acest ridicol am găsit puterea de a râde de mine. Umorul m-a ajutat să trec peste ceea ce părea imposibil. Sper ca toți să găsim umor în situațiile imposibile”, a adăugat Shannen.

În plus, la începutul acestei săptămâni, actrița a avut o intervenție televizată la Good Morning America, prin care a încercat să le explice fanilor prin ce trece și care sunt planurile ei pentru viitorul imediat. „Nu vreau să mă port niciodată [ca și cum sunt pe moarte]”, i-a spus ea gazdei emisiunii, care a numit-o „o războinică”. „Vreau să mă port ca și cum nu aș avea anumite lucruri de făcut înainte să mor, pentru că voi continua să lupt pentru a rămâne în viață”, a adăugat Doherty, referindu-se la motivul pentru care nu-i place ideea de a face o listă de dorințe.

Actrița a spus că este ocupată să-și trăiască viața în prezent și să petreacă mult timp cu prietenii și familia, precum și să continue să lucreze, să nu se resemneze. „O mulțime de oameni care sunt diagnosticați cu stadiu 4, sunt în mare anulați”, a explicat ea. „Se presupune că nu pot lucra sau nu pot lucra la capacitatea lor maximă, iar acest lucru nu este adevărat. Și asta mi-aș dori – ca oamenii să nu-și mai dea cu presupusul și să ne ofere șansa de a le dovedi că se înșală.”

