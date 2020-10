Shannen Doherty și Sarah Michelle Gellar, o discuție sinceră despre cancer, carantină și relația de prietenie care le leagă

Shannen Doherty, în vârstă de 48 de ani, a aflat în luna februarie că suferă de cancer de sân în stadiul IV, fiind diagnosticată pentru prima dată în 2015. După trei ani de remisie, cancerul s-a întors, iar acum actrița trebuie să facă față unei noi provocări: pericolul infecției cu coronavirus. Aceasta a stat de vorba cu actrița Sarah Michelle Gellar, cunoscută publicului pentru rolul din serialul Buffy, spaima vampirilor, despre starea ei de sănătate, perioada de carantină, dar și despre relația de prietenie care le leagă.

„Îmi place când oamenii îmi spun că se roagă pentru mine, dar vine un moment în care îmi vine să le spun că mă descurc. Sunt bine. Sunt mulți oameni în lume care ar avea nevoie de rugăciuni, iar eu mă simt minunat. Am o echipă medicală minunată, am câțiva prieteni OK. Sunt OK. Sunt mai mult decât OK. Mă simt bine. Mă simt puternică și sănătoasă și încrezătoare și fericită.”, a declarat aceasta, potrivit site-ul ET.

„Aș vrea ca oamenii să nu audă cancer în stadiu IV și să se gândească la o persoană care nu se mai poate mișca, care trebuie să fie internată și care nu poate munci. Oamenii te anulează imediat, chiar dacă tu ești fericit și vrei să muncești. Așa că, împărtășesc asta, din dorința de a da o nouă perspectivă asupra acestui subiect.”, a mai adăugat Shannen.

De asemenea, actrița este și ambasadoarea Fundației Stand Up to Cancer, prin intermediul căreia își dorește să ajute persoanele care se confruntă cu această boală, și în egală măsură pe familiile acestora.

„Mulțumită platformei de care dispun, pot să ajung la mai mulți oameni și să îi ajut, să îi fac să conștientizeze problema, să strâng bani sau să ajut familiile acestora”.

În ceea ce privește pandemia de coronavirus, Doherty a declarat că a respectat cu strictețe măsurile de prevenție impuse, printre care și izolarea sau dezinfectarea constantă a casei.

„Mi-am dat seama că este o problemă și m-am izolat cu mult înainte ca oamenii să o facă. Am impus un protocol. Kurt se ducea la cumpărături, iar mama mea a venit și a locuit cu noi pentru o perioadă. Am fost foarte stricți în ceea ce privește dezinfectarea și modul în care lucrurile erau curățate”.

Familiile celor două actrițe își petrec perioada de carantină împreună, iar asta se traduce, după cum chiar ele au mărturisit, prin antrenamente la prima oră făcute împreună, multă voie bună și clipuri video realizate pe TikTok. Pe cele două le leagă o lungă relație de prietenie, încă de la sfârșitul anilor ’90.

„Nu am avut cele mai mai bune experiențe atunci când am lucrat cu femei. Dar am găsit pe cineva care crede în mine atunci când eu nu o fac, care îmi arată cum să lupt pentru lucrurile care sunt importante pentru mine, pentru lucrurile pe care mi le doresc și pe care le merit. În această industrie, în care de cele mai multe ori femeile se află într-o competiție, mai degrabă decât să se susțină, am găsit pe cineva care mă iubește așa cum sunt. Și sunt foarte norocoasă.”, a declarat Gellar, potrivit ET.

