Shannen Doherty, mărturisiri emoționante despre momentul în care a aflat că a recidivat cancerul de sân

Shannen Doherty a vorbit deschis în cadrul emisiunii Good Morning America despre momentul dificil în care a aflat că a recidivat cancerul de sân.

Actrița a fost diagnosticată cu cancer pentru prima dată în anul 2015, iar boala a intrat în remisie în 2017. Shannen a spus că boala a recidivat într-un mod agresiv. „Am început să am niște dureri foarte ciudate, așa că, mi-am sunat oncologul. Iar el a spus: „hai să vedem ce este.” Cred că undeva in interiorul tău, mereu vei bănui că acest lucru se va întâmpla. Dar m-am convins, într-un fel sau altul, că îl voi învinge. Și am fost o supraviețuitoare”, a mărturisit Shannen.

Shannen a explicat și motivul pentru care a ținut secret faptul că are cancer, și anume că nu a dorit ca oamenii să înceapă să o trateze diferit și că și-ar dori să lucreze în continuare. Ea a povestit despre diagnosticul ei colegului său din Beverly Hills 90210, Brian Austin Green, care a ajutat-o destul de mult. „Ei te privesc de parcă ești un om care se plimbă și că trebuie să își ia adio de la tine. Îmi place să muncesc și acest lucru a fost un motiv pentru care mă trezeam în fiecare dimineață. Este și un motiv pentru care continui să lupt pentru a rămâne în viață.”

After @DohertyShannen revealed her battle with stage four breast cancer, the actress explained in an exclusive interview with @arobach why she waited so long to tell the world. https://t.co/eWEIxwNTJO pic.twitter.com/tSltB2OCyl

— Good Morning America (@GMA) February 5, 2020