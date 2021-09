Marisa Paloma s-a vaccinat, însărcinată în ultimul trimestru, și a fost atacată dur de fanii din online

Marisa Paloma s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Câștigătoarea Bravo, ai stil, însărcinată în ultimul trimestru, a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram decizia de a se vaccina, le-a dat detalii despre cum s-a simțit după administrare și și-a motivat și alegerea, citând mai multe recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.

„Dragi mămici și nu numai… mă îndrept acum către toate femeile care m-au întrebat în această perioadă dacă m-am vaccinat și cum mă simt. Răspunsul este DA! Și mă simt EXCELENT! Îmi pare rău că am ales să mă vaccinez atât de târziu, chiar! Dar știți vorba aia, mai bine mai târziu decât niciodată. @liviu_stanciu s-a vaccinat cu Pfizer in urmă cu mai bine de 6 luni și curand se va pregăti să meargă din nou pentru a 3-a doză. S-a simțit și el la fel de bine. Cu o mică durere locală. Eu m-am vaccinat cu Moderna. Și la fel, poate că am simțit o durere locală ceva mai apăsătoare, dar in 2 zile a dispărut complet! Sper să vă fie de folos aceste informații. A se consemna: Nu recomand nimănui, nimic!‼ Fiecare ia alegerea potrivită pentru el.”

Cum era de așteptat în aceste vremuri în care vaccinul reprezintă un subiect deosebit de sensibil, vestea că Marisa Paloma s-a vaccinat i-a deranjat teribil pe unii dintre urmăritorii creatoarei de conținut. O parte din jumătatea de milion de persoane care o urmăresc consideră că vaccinul, ca și întreaga pandemie, este o farsă. Aceștia au fost cei care i-au reproșat că nu a ținut vaccinarea secretă, sau că a riscat alegând să se vaccineze în timpul sarcinii. Alții au acuzat-o că ar fi fost plătită ca să le spună oamenilor că s-a vaccinat.

După valul de comentarii negative (dar și multe pozitive) la anunțul că Marisa Paloma s-a vaccinat, chiar partenerul său de viață, Liviu Stanciu, a intervenit în dezbaterea aprinsă de pe Instagram. „Nu serios, acum cine crede că Marisa a fost plătită pentru postarea asta este completamente idiot”, a scris acesta.

Marisa Paloma însăși a ținut să spună că vaccinarea nu i-a afectat în nici un fel sarcina. „Până acum, după efectuarea tuturor ecografiilor recomandate, nu i-au crescut nici 4 mâini, nici 3 ochi. De asta am și lăsat link pe story. Pentru informare! S-au făcut studii și pe gravide. O sa vă rog să vă faceți timp să aruncați o privire. Ca înainte să scrieți astfel de cuvinte și altor persoane, să aveți certitudinea că și faceți bine ceea ce faceți.”

