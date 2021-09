Carmen Negoiță, concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, a fost cerută în căsătorie

Carmen Negoiță a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Cătălin Boboc. Vedeta a făcut anunțul în emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, în cadrul galei de sâmbătă, 25 septembrie.

Carmen Negoiță a povestit în emisiunea de la Kanal D că a primit inelul de logodnă de ziua ei de naștere și că momentul a fost special. „Era un moment special pentru mine și cu ocazia aceasta a venit și inelul de logodnă. (…) Mi-a dat o cutie imensă de cadou. Am deschis vreo 7-8 cutii și la final era o cutie roșie de catifea și în ea era inelul. Nu mă așteptam să fie inelul de logodnă. Mi-a zis: „Vrei să fii iubita mea toată viața?” Sunt foarte fericită în plan personal”, a spus Carmen Negoiță.

Carmen Negoiță a mai fost căsătorită în trecut. În 2010 a divorțat de omul de afaceri Ionuț Negoiță, după 11 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, pe Ingrid și Harry. Vedeta a dezvăluit care sunt lucrurile pe care nu le-ar mai face în a doua căsnicie. „Cu siguranță unele lucruri nu o să le mai fac niciodată. În primul rând nu o să mai tărăgănez atât de mult în cazul în care consider că relația nu merge. 11 ani pentru mine au fost tărăgănați. Dacă ar fi fost să divorțez, cred că divorțam din primii doi ani. Am intrat într-o stare de indiferență. În momentul în care am divorțat mi-am dat seama că am început să mă redescopăr”, a adăugat Carmen Negoiță în emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities.”

Carmen Negoiță și actualul ei partener formează un cuplu de câteva luni. În ceea ce îl privește pe Cătălin Boboc, el are 45 de ani și este secretar de stat la Ministerul Muncii. Și el are un copil dintr-o relație anterioară.

Într-un interviu pentru revista Viva!, Carmen Negoiță a făcut mărturisiri despre partenerul ei și despre cum a fost cucerită de el. „Cătălin este un bărbat frumos, responsabil, așezat, cu simțul datoriei, dar este atent la oameni, empatic, știe să zâmbească și să se bucure de viață. Când l-am cunoscut, mi s-a părut un om dur, dar, după ce am povestit mai mult, mi-am dat seama că este un tip sociabil și de viață.”

Relația dintre cei doi a evoluat foarte repede, iar după o lună s-au mutat împreună. „Ne-am cunoscut la un brunch, prin intermediul unor prieteni comuni, iar câteva ore mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să merg cu el la o zi de naștere și am acceptat. De atunci, ne-am întâlnit în fiecare zi, vorbeam la telefon și toată treaba cu datingul a durat patru zile. Apoi, mi-a spus că își dorește ceva serios și am fost de acord să încercăm. O lună mai târziu, m-a întrebat dacă vreau să ne mutăm împreună și am acceptat”, a spus Carmen pentru sursa menționată.

Foto: Instagram

